“임금 받으려면 처벌불원서 써라?”…‘300억 사기 혐의’ 차가원 회장, 임금체불 논란까지 설상가상

차가원 회장. 출처=유튜브 채널 ‘MBC PD수첩’ 영상 캡처

가요기획사 원헌드레드레이블과 산하 레이블인 빅플래닛메이드엔터테인먼트, 아이앤비100의 전·현직 임직원들로 구성된 ‘3사 피해 임직원 모임’(이하 임직원 모임)이 장기 임금 체불 사태와 관련해 차가원 피아크그룹 회장을 강력히 규탄하고 나섰다.

16일 임직원 모임은 입장문을 내고 “차 회장 측이 사태 해결을 공언하면서도, 뒤로는 임금 지급을 조건으로 처벌불원서 작성을 요구하며 피해자들을 기만하고 있다”고 주장했다. 현재 3사 소속 임직원 100여 명은 임금 및 퇴직금 체불, 4대 보험 미납 등의 피해를 겪고 있는 것으로 알려졌다.

이들은 어떠한 조건도 없는 ‘선(先) 임금 지급’을 강력히 요구하고 있다. 임직원 모임은 “경영진이 고가의 외제차를 타며 호화 생활을 누리는 동안 임직원들은 수개월째 극심한 생활고에 시달리고 있다”며 법률대리인이 ‘선 처벌불원서 작성’을 요구하며 비판적인 직원들에게 모욕적인 언사를 썼다고 유감을 표명했다.

아울러 회사 자금의 부당 유출 의혹도 함께 제기됐다. 임직원 모임은 “회사에 있어야 할 수백억 원의 자금이 차 회장 개인 혹은 관계회사 계좌로 넘어간 정황을 파악했다”며 “이로 인해 임금 체불뿐만 아니라 거래처 대금, 아티스트 정산금 미지급 등의 피해가 확산된 만큼 수사당국에 적극 협조해 법적 대응에 나설 것”이라고 밝혔다. 이어 고용노동부를 향해서도 임금 지급에 조건을 붙이는 행위에 대한 철저한 근로감독과 행정 조치를 촉구했다.

반면 차 회장 측은 임직원 모임의 이 같은 주장을 정면으로 반박했다. 차 회장의 법률 대리인인 현동엽 변호사는 같은 날 입장문을 통해 “당사는 관할 고용노동청 근로감독관의 시정 지시에 따라 미지급된 임금을 정해진 기한 내에 지급할 예정이며, 이를 위한 재원 역시 전액 확보해 둔 상태”라고 해명했다.

그러면서 임금 지급이 지연되는 책임을 일부 내부 세력의 선동으로 돌렸다. 차 회장 측은 “일부 이사진의 선동으로 인해 선량한 직원분들이 생활고를 겪으면서도 정당한 임금을 수령하지 못하고 있는 실정”이라며 “선동에 현혹되지 말고 당사가 마련한 적법한 절차에 따라 신속히 급여를 지급받기를 바란다”고 덧붙였다.

이처럼 노사 간의 공방이 격화되는 가운데, 차 회장은 대규모 사기 혐의로 사법 리스크까지 직면하며 설상가상의 형국에 놓였다. 전날 서울경찰청 금융범죄수사대는 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 등 혐의로 서울중앙지검에 차 회장에 대한 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

차 회장은 자사 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 이용한 사업을 주식회사 노머스에 제안해 계약을 체결한 뒤 242억원의 선수금을 받았으나, 실제 사업을 이행하지 않은 혐의를 받고 있다. 관련 총 피해 규모는 약 300억원에 달하는 것으로 전해졌다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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