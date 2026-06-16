황치열, 청량 비주얼…첫 여름 앨범 ‘아이 러브 서머’ 콘셉트 포토 오픈

가수 황치열이 첫 여름 앨범으로 돌아올 채비를 마쳤다.

지난 15일 텐투엔터테인먼트 공식 SNS에는 황치열의 새 앨범 'I LOVE SUMMER'(아이 러브 서머)의 첫 번째 콘셉트 포토가 공개됐다.

공개된 이미지 속 황치열은 탁 트인 하늘 아래 올 화이트 슈트 스타일링을 소화했다. 청명한 계절감을 머금은 비주얼과 한층 깊어진 눈빛이 어우러져 눈길을 끈다. 황치열만의 감성이 더해진 분위기 속 올여름 그가 들려줄 음악과 메시지에 대한 기대감이 고조된다.

오는 26일 발매하는 'I LOVE SUMMER'는 황치열이 데뷔 후 처음 선보이는 여름 앨범이다. 타이틀곡 '우리, 여름 (Our Summer)'을 비롯해 총 5곡이 채워졌다. 사랑과 설렘, 이별과 그리움까지 다양한 감정을 담아냈다.

앨범 발매를 맞아 황치열은 오는 7월 4일 서울 노들섬 라이브하우스에서 단독 콘서트 '2026 HWANG CHI YEUL CONCERT '우리, 여름''을 개최하고 팬들과 만난다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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