쿠팡플레이, ‘20주년’ 빅뱅 귀환 함께 한다…8월 고양서 월드투어 포문

쿠팡플레이가 그룹 빅뱅(BIGBANG)의 투어 공연을 함께 하며 데뷔 20주년을 더욱 특별하게 빛낸다.

오는 8월 21∼23일 3일간 고양종합운동장에서는 ‘쿠팡플레이와 함께하는 BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG’이 열린다. 2017년 라스트 댄스(LAST DANCE) 투어 이후 9년 만에 지드래곤(G-DRAGON), 태양, 대성이 함께하는 공식 투어다.



지난해 지드래곤은 단독 월드투어 ‘위버맨쉬’ 무대에서 빅뱅의 ‘스무살 성인식’을 직접 예고한 바 있다. 최근 미국 '2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌'을 통해 화려한 귀환을 알린 만큼 이번 공연은 팬들과 나눈 약속이 마침내 실현되는 꿈의 무대가 될 전망이다.

이번 공연에서 빅뱅은 ‘거짓말’, ‘하루하루’, ‘뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG)’, ‘FANTASTIC BABY’ 등 시대를 풍미한 메가 히트곡은 물론 멤버별 솔로 무대까지 선보일 예정이다.



쿠팡플레이는 지난해 지드래곤의 솔로 월드투어 ‘위버맨쉬’의 시작과 끝을 함께한 것은 물론 피날레 공연 실황을 4K 초고화질로 독점 제공한 바 있다. 같은 해 지드래곤이 헤드라이너로 오른 LIV 골프 코리아 콘서트까지 연이어 선보였다. 마찬가지로 쿠팡플레이가 빅뱅의 귀환을 함께 하게 된 이번 공연의 티켓 예매 및 공연에 대한 자세한 내용은 추후 쿠팡플레이에서 확인할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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