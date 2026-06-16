‘거제 야호’ 리센느, 3억원 지원 받는다…문체부, K-팝 중소기획사 10곳 해외 진출 지원

리센느. 사진=더뮤즈엔터테인먼트

역주행 인기를 끌며 대세 걸그룹으로 떠오른 리센느가 정부 지원을 받아 해외 시장 공략에 나선다.

문화체육관광부는 한국콘텐츠진흥원과 함께 K-팝 시장의 지속 가능한 성장을 위해 대중음악 중소기획사의 해외시장 진출을 지원하는 중소기획사 글로벌 도약 지원 사업을 올해 새롭게 추진한다고 16일 밝혔다. 공모를 거쳐 첫 지원 대상으로 리센느·싸이커스·튜넥스·키라스·캔트비블루·82메이저·빅오션·유스피어·엑신·에잇턴 등 10개 그룹이 선정됐다.

K-팝은 2024년 대비 2025년 매출액이 15.8%, 수출액은 32.4% 증가했지만 대형기획사 중심의 쏠림 현상이 심화해 생태계의 허리가 약화된다는 지적이 있었다. 실제로 콘진원 음악산업 조세지원제도 개선연구에 따르면 2023년 기준 대기업의 연간 음악제작비는 평균 431억1000만원에 달하는 반면 중소기업의 제작비는 평균 14억9000만원에 그쳤다. 해외 공연 횟수 역시 대기업은 연 83.4건이나 중소기업은 4건에 불과해 20배가 넘는 격차를 보였다.

이번에 처음으로 시행하는 중소기획사 글로벌 도약 지원 사업은 매년 중소기획사 10곳을 선정, 연간 최대 약 3억원씩 지원한다. 성과 평가를 통해 최대 3년간 연속 지원해 소속 가수의 중장기적인 성장을 뒷받침한다. 기존의 음반 제작, 공연 등 개별 분야에 한정된 칸막이식 지원을 탈피해 기획사의 필요와 전략에 따라 효과적인 곳에 자원을 집중할 수 있도록 설계했다. 각 기획사는 지원금을 수출용 음반 및 뮤직비디오 제작, 해외 현지 마케팅 및 홍보, 해외 공연 개최 등 해외 진출에 필요한 분야 내에서 자율적으로 선택해 사용할 수 있다.

지원 대상으로 선정된 10개의 그룹은 정부 지원을 바탕으로 해외 진출에 적극적으로 나서 계획이다. ‘거제 야호’ 밈으로 데뷔 2년 만에 전성기를 맞이한 그룹 리센느는 일본과 미국 활동 계획을 밝혔다. 리센느는 최근 일본에서 진행된 케이콘 재팬(KCON JAPAN)에 이어 오는 8월 케이콘 엘에이(KCON LA) 무대에 설 예정이다. 그룹 에이티즈의 동생 그룹 격인 싸이커스는 향후 미니 앨범 공개와 유닛 프로젝트를 중심으로 일본 시장 공략에 박차를 가한다.

지난 3월 정식 데뷔한 신인 그룹 튜넥스는 인도 뭄바이에서 특별 무대를 선보이고, 현지에서 뮤직비디오를 촬영해 인도 시장과의 접점을 넓혀간다. 신곡 타타(TATA)를 필두로 공격적인 행보를 보이는 그룹 키라스는 말레이시아 현지에서 쇼케이스를 개최하고 아시아 7개국, 10개 도시에서 팬미팅을 진행한다. 기존 중남미 팬덤을 바탕으로 신규 시장까지 개척하겠다는 포부다. 밴드 그룹인 캔트비블루는 해외 단독 공연과 프로모션 등을 통해 해외 팬덤을 구축해 나가고 있다.

최성희 문체부 콘텐츠미디어산업관은 “K-팝이 세계 주류 문화로 자리 잡았지만 지속 가능한 성장을 위해서는 산업의 허리인 중소기획사가 성장할 수 있어야 한다”며 “이번 신규 사업을 통해 또 다른 ‘중소의 기적’이 탄생해 K-팝의 미래를 이끌어 나갈 수 있기를 바란다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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