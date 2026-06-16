벤츠 코리아, ‘제40회 한국여자오픈골프선수권대회’ 타이틀 스폰서로 활약

메르세데스-벤츠 코리아가 타이틀 스폰서로 참여한 ‘메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회’가 14일 막을 내렸다.

이번 대회는 지난 11일부터 14일까지 경기도 양주시 레이크우드 컨트리클럽에서 열렸다. 메르세데스-벤츠 코리아와 대한골프협회가 공동 주최했으며, 나흘간 약 1만8000명의 갤러리가 대회장을 찾았다.

대회에는 디펜딩 챔피언 이동은을 비롯해 박현경, 김민별, 신지애, 박민지, 서교림 등 국내외에서 활동하는 주요 선수들이 출전했다.

우승은 김민솔이 차지했다. 김민솔은 최종 라운드에서 버디 2개와 보기 1개를 기록하며 최종 합계 4언더파 280타로 정상에 올랐다. 3라운드까지 공동 선두였던 국가대표 양윤서는 김민솔에게 1타 뒤져 준우승했다.

우승자 김민솔에게는 상금 4억원과 함께 메르세데스-벤츠 GLE 450이 부상으로 제공됐다. 또 AIG 위민스 오픈과 일본여자오픈골프챔피언십 출전권도 주어졌다. 우승자 캐디에게는 메르세데스-벤츠 GLB 1년 리스 혜택이 제공됐다.

이번 대회 총상금은 15억원으로 책정됐다. 메르세데스-벤츠 코리아는 올해 처음 한국여자오픈 타이틀 스폰서로 참여해 대회 운영과 선수 지원을 강화했다.

대회장에는 메르세데스-벤츠 E-클래스와 CLE 등이 파3홀 홀인원 경품으로 걸렸지만, 차량 수상자는 나오지 않았다. 현장에는 더 뉴 S-클래스를 비롯한 주요 차량이 전시됐으며, G-클래스 존, 푸드트럭, 컬렉션 샵 등 갤러리 대상 프로그램도 운영됐다.

마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 대표는 “한국여자오픈 타이틀 스폰서로 참여한 첫해에 대회를 성공적으로 개최하게 됐다”며 “앞으로도 한국여자오픈의 경쟁력과 국제적 위상 강화를 지원하겠다”고 말했다.

김민솔은 “국가대표 시절부터 우승하고 싶었던 한국여자오픈에서 우승해 기쁘다”며 “선수로서 감사한 대회였다”고 소감을 밝혔다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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