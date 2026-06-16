르세라핌 카즈하, 군살 제로 탄탄 몸매…과감한 컷아웃도 완벽 소화 [스타★샷]

카즈하가 과감한 화보 촬영 비하인드를 공개했다. 출처=카즈하 SNS

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 카즈하가 과감한 스타일링이 돋보이는 화보 비하인드 컷을 공개했다.

16일 카즈하는 자신의 SNS 채널을 통해 별다른 문구 없이 최근 촬영에 임한 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 카즈하는 스포티하면서도 강렬한 분위기의 ‘올레드(All-Red)’ 룩을 완벽하게 소화했다. 특히 브랜드 로고 패치와 엠블럼이 돋보이는 브이넥 라인의 긴소매 상의에 골반과 허리 라인이 고스란히 드러나는 과감한 익스트림 하이레그 형태의 바디수트를 매치해 시선을 사로잡았다.

여기에 톤 다운된 버건디 컬러의 미니 핫팬츠와 강렬한 레드 타이즈를 레이어드해 카즈하 특유의 슬림하면서도 탄탄한 몸매 라인과 독보적인 아우라를 한층 더 부각시켰다.

한편 카즈하가 속한 르세라핌은 지난 12일 그룹 아일릿(ILLIT), 캣츠아이(KATSEYE)와 협업한 디지털 싱글 ‘아이코닉 바이 미스테이크(ICONIC BY MISTAKE)’를 발표하며 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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