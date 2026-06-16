르세라핌 카즈하, 군살 제로 탄탄 몸매…과감한 컷아웃도 완벽 소화 [스타★샷]

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 카즈하가 과감한 스타일링이 돋보이는 화보 비하인드 컷을 공개했다.
16일 카즈하는 자신의 SNS 채널을 통해 별다른 문구 없이 최근 촬영에 임한 여러 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 카즈하는 스포티하면서도 강렬한 분위기의 ‘올레드(All-Red)’ 룩을 완벽하게 소화했다. 특히 브랜드 로고 패치와 엠블럼이 돋보이는 브이넥 라인의 긴소매 상의에 골반과 허리 라인이 고스란히 드러나는 과감한 익스트림 하이레그 형태의 바디수트를 매치해 시선을 사로잡았다.
여기에 톤 다운된 버건디 컬러의 미니 핫팬츠와 강렬한 레드 타이즈를 레이어드해 카즈하 특유의 슬림하면서도 탄탄한 몸매 라인과 독보적인 아우라를 한층 더 부각시켰다.
한편 카즈하가 속한 르세라핌은 지난 12일 그룹 아일릿(ILLIT), 캣츠아이(KATSEYE)와 협업한 디지털 싱글 ‘아이코닉 바이 미스테이크(ICONIC BY MISTAKE)’를 발표하며 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있다.
노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com
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