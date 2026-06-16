'르세라핌 탈퇴' 김가람, 배우로 새 출발

배우 김가림. 뉴시스 제공

그룹 르세라핌 출신 김가람이 배우 활동을 시작한다.

매니지먼트 구는 16일 김가람과 전속계약을 체결 소식을 알리며 “김가람의 유튜브 활동을 꾸준히 지켜보며 배우로서의 성장 가능성과 성실한 태도에 깊은 인상을 받았다. 자신의 꿈을 이루기 위해 매일같이 노력하고 발전해 나가는 모습이 전속계약을 결정하게 된 중요한 계기가 됐다”고 밝혔다.

이어 “김가람 배우는 연기 실력 향상을 위해 꾸준한 훈련과 연구를 이어오고 있으며, 짧은 기간 동안 눈에 띄는 성장세를 보여주고 있다”며 “내부적인 논의 끝에 앞으로의 성장 가능성과 잠재력이 매우 크다고 판단해 전속계약을 체결하게 됐다”고 설명했다.

김가람은 2022년 5월 걸그룹 르세라핌 멤버로 데뷔했으나, 학교폭력(학폭) 가해 의혹에 휘말리며 팀을 탈퇴했다. 당시 온라인 제보글을 통해 김가람이 중학교 시절 동급생을 왕따시켰다는 주장이 제기됐으나, 하이브 측은 이를 부인했다. 정식 데뷔 후에도 의혹이 잦아들지 않고 각종 증거들이 제시되며 결국 전속계약 해지 후 팀을 떠난 바 있다.

연예계를 떠난 김가람은 올초 개인 유튜브 채널을 개설하고 소소한 활동을 시작했다. 평범한 대학 생활과 연기레슨, 기타 연습 영상들이 올라오고 있다. 해당 유튜브 채널은 16일 현재 구독자 26만 명을 넘어섰다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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