'캐치캐치' 최예나, '이새계' 정점 찍는다…8월 앙콜콘 개최

가수 최예나(YENA)가 앙코르 콘서트로 한국 팬들과 다시 만난다.

최예나는 오는 8월 22일, 23일 양일간 서울 중구 장충체육관에서 '2026 YENA ENCORE LIVE 네모로부터 시작된, 잡힐 듯 말 듯 한 이세계 : 극장판'을 개최한다. 최근 성황리에 마무리한 아시아 투어의 피날레를 장식하는 앙코르 콘서트이자, 최예나가 공연을 통해 구축해온 '이세계' 서사의 정점을 보여줄 무대다.

공연명 '네모로부터 시작된, 잡힐 듯 말 듯 한 이세계 : 극장판'은 지난해 개최된 첫 단독 콘서트 '네모로부터 시작하는 이세계! 여행'과 최근 진행한 아시아 투어 '잡힐 듯 말 듯 한, 2세계!'를 아우르는 의미를 담고 있다. '이세계'가 최예나만의 세계를 여는 시작이었다면, '2세계'는 그 세계가 본격적으로 확장되는 두 번째 챕터였다. 이번 앙코르 콘서트는 그 여정의 서사를 집약한다.

최예나는 그간 독보적인 콘셉트 소화력과 유쾌한 에너지, 다채로운 퍼포먼스로 자신만의 공연 색깔을 구축해왔다. 특히 서울을 시작으로 마카오, 타이베이, 홍콩, 도쿄 등 아시아 주요 거점을 순회하며 팬들과 만나온 그는 이번 앙코르 콘서트를 통해 투어의 감동과 여운을 다시 한번 이어갈 예정이다.

한편 최예나는 올 초 발매한 다섯 번째 미니앨범 'LOVE CATCHER(러브 캐처)'의 타이틀곡 '캐치 캐치'로 글로벌 숏폼 플랫폼과 국내 주요 음원 차트에서 뜨거운 반응을 얻으며 존재감을 발휘했다.

최근에는 일본 세 번째 싱글 'Mirror Mirror / STAR! (feat. Hatsune Miku)(미러미러 / 스타!)'의 피지컬 앨범을 발매하며 국내를 넘어 글로벌 행보를 이어가고 있다. 'Mirror Mirror / STAR!'는 최예나의 일본 첫 타이업곡인 'Mirror Mirror'와 지난해 하츠네 미쿠와의 컬래버레이션으로 화제를 모은 'STAR!'를 수록한 더블 타이틀 싱글이다. 'Mirror Mirror'는 일본 인기 TV 애니메이션 '디지몬 비트브레이크'의 엔딩 테마곡으로 사랑 받고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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