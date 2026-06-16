타이어뱅크, 충북 황윤석 소방장을 소방히어로 51번째 주인공으로 선정

지난 12일 충북 청주시 청원구에 있는 충북 소방본부에서 소방히어로 51호 주인공인 황윤석 소방장이 감사장 전달식을 마치고 기념 촬영을 하고 있다. 타이어뱅크 제공

51번째 소방 히어로가 탄생했다.

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크(회장 김정규)는 한국노총 산하 전국소방안전 공무원 노동조합과 함께 선정하는 51번째 소방히어로를 선정했다고 16일 밝혔다.

그 주인공은 충북소방본부 소속 황윤석 소방장으로 타이어뱅크는 지난 12일 오후 1시 충북 청주시 청원구에 위치한 충북 소방본부에서 감사장과 타이어 교환권을 전달했다.

황 소방장은 소방 최일선 현장에서 시민을 구하는데 최선을 다한 소방관으로 평가받고 있다. 응급상황시 심정지 또는 호흡정지 환자의 생명을 구한 의인에게 수여되는 하트세이버 표창을 수상하기도 했으며 관할지역을 누비며 소방특별조사와 화재안전정보조사를 실시해 대형 재난을 막는 선제적 예방조치에 힘써왔다. 이 밖에도 119 상황실에서 근무할 때도 재난 상황에 신속하고 정확한 대응이 가능하도록 적극적으로 지원한 점 등이 높이 평가받았다.

황 소방장은 “소방히어로 51호에 선정돼 기쁘다”며 “소방관으로서 책임감 있는 자세를 바탕으로 대한민국 소방발전에 기여하고 국민을 위해 노력하는 참된 소방관이 되겠다”고 소감을 밝혔다.

타이어뱅크 관계자는 “소방히어로에 선정된 것을 진심으로 축하드린다”며 “국민을 위해 노력하겠다는 말씀을 실현할 수 있도록 타이어뱅크가 열심히 응원하겠다”고 축하 인사를 건넸다.

그동안 타이어뱅크는 ESG경영활동으로 전국 소방안전 공무원 노동조합과 업무협약을 통해 지난 2022년 1월부터 매월 전국의 소방관들을 대상으로 ‘소방히어로’를 선정하고 있다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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