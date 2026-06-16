모디세이, ‘무인도 탈출기’ 펼친다

보이그룹 모디세이(MODYSSEY)가 무인도 탈출기를 펼친다.

모디세이가 오늘(16일) 첫 공개되는 새 리얼리티 ‘쎄.쎄.모 : NO EXIT’로 업그레이드 된 재미를 선사한다. K-팝 신 접수에 이어 정상에 오르기 위한 모디세이의 새로운 성장 프로젝트를 담는다. 극한 상황 속에서 펼쳐지는 생존 미션을 통해 무대 위 카리스마와는 또 다른 멤버들의 꾸밈없는 매력과 팀워크를 보여줄 예정이다.

첫 방송에서는 팬들과의 라이브 방송 촬영으로 알고 현장에 모인 모디세이가 제작진의 기습 작전에 완벽하게 속아 넘어가는 모습이 그려진다. 멤버들은 팬미팅 비하인드 촬영으로만 생각한 채 라이브를 진행하지만, 갑작스럽게 등장한 제작진에 의해 안대를 착용한 채 이동하게 되고, 예상치 못한 상황에 당황하면서도 유쾌한 반응을 쏟아내 웃음을 자아낸다.

이후 멤버들은 배를 타고 이동한 끝에 아무것도 없는 무인도에 도착한다. 제작진은 이들에게 “무인도를 탈출해야 한다”는 미션을 전달하며 본격적인 생존 프로젝트의 시작을 알린다. 특유의 긍정 에너지와 예능감, 끈끈한 팀워크를 기대케 한다.

모디세이는 엠넷 오디션 프로그램 ‘보이즈 2 플래닛’과 ‘플래닛C : 홈레이스’을 거쳐 탄생한 그룹이다. 데뷔 전부터 리얼 버라이어티 ‘세이 세이 모디세이(SAY SAY MODYSSEY)’로 성장 서사를 보여줬고, 스트레이 키즈의 프로듀싱팀 쓰리라차(3RACHA)가 참여한 ‘훅(HOOK)’으로 활동했다.

정식 데뷔 후 한국은 물론 일본과 중국에서도 빠른 성장세를 이어가고 있는 이들이 이번 시즌에서는 어떤 새로운 매력을 보여줄지 관심이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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