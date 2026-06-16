'솔로' 연준, 7월10일 두 번째 페이지 연다

그룹 투모로우바이투게더 연준이 솔로 가수로 두 번째 페이지를 연다.

연준은 16일 0시 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에서 미니 2집 ‘NO LABELS: PART 02’ 발매 소식을 알렸다. 지난해 11월 첫 솔로 앨범 ‘NO LABELS: PART 01’ 이후 약 8개월 만에 선보이는 두 번째 작품이다.

연준은 전작으로 수식어나 규정어를 뗀 ‘연준 그 자체’를 보여주며 첫 솔로 프로젝트의 시작을 알렸다. 작사와 작곡, 퍼포먼스 등 제작 전반에 자신만의 색깔을 담은 ‘연준 코어’를 구축했고 솔로 아티스트의 가능성과 역량을 입증했다. 이번 신보는 한층 선명해진 정체성과 색깔을 통해 솔로 데뷔 서사를 완성한다.

발매 공지에 앞선 15일 오후 11시 하이브 레이블즈 유튜브 채널에는 ‘CHOI YEONJUN’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 연준은 이번 활동의 시작을 알리는 영상에서 꾸밈없는 모습으로 시선을 잡아끈다. 잠에서 깨 창문을 열고 양치질을 하거나 홀로 간식을 즐기는 순간까지 모든 프레임이 자연스럽고 편안하다. 특히 전작 뮤직비디오 말미에 삽입됐던 짧은 음악이 이번 영상의 배경음악으로 사용돼 두 작품을 자연스럽게 잇는다. 이처럼 음악을 통한 두 앨범 사이의 연결은 신보에 대한 기대감을 더욱 고조시킨다.

연준은 전작으로 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’ 10위에 오르며 솔로 아티스트의 존재감을 확실히 각인시켰다. 뛰어난 퍼포먼스 역량과 폭넓은 표현력을 바탕으로 자신만의 색깔을 구축했다는 평가를 받은 만큼 두 번째 파트에 많은 관심이 쏠린다. ‘NO LABELS: PART 02’는 7월 10일 오후 1시 발매되며 오늘(16일) 오전 10시부터 예약 판매를 시작한다.

한편 연준이 속한 투모로우바이투게더는 지난 4월 미니 8집 ‘7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때’로 활동했다. 해당 앨범으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서는 3위를 차지하며 통산 13개의 음반을 이 차트에 올렸다.

일본에서는 데뷔 7주년 기념 스페셜 콘서트 ‘2026 TXT MOA CON IN JAPAN’을 진행 중이다. 총 4개 도시 8회 공연이 일찌감치 전석 매진돼 현지의 뜨거운 인기를 입증했다. 16~17일 후쿠오카 공연에 이어 오는 23~24일 효고에서 피날레를 꾸민다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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