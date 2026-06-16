‘동물병원 어디가나’ 고민 끝… 네이버 ‘플레이스+’ 있으니

동물병원 네이버 플레이스 플러스 이용 화면. 네이버 제공

네이버가 반려동물 보호자를 위해 실제 동물병원 진료 기록을 활용한 플레이스 정보를 제공한다고 15일 밝혔다. 파트너사 시스템과 연동, 업종에 특화한 ‘플레이스 플러스(place+)’를 통해 전용 검색 필터와 최신 진료 통계 정보를 제공하는 것이다.

플레이스 플러스는 지난해 식당 POS 연동을 시작으로 다양한 오프라인 정보를 온라인에 연결해 사용자 검색 편의성 및 사업주 온·오프라인 통합 운영을 지원하는 서비스다.

네이버 측은 “기존에는 사용자가 개별 병원 홈페이지를 일일이 확인하거나 반려동물 커뮤니티 등에서 진료 정보를 수집해야 했지만 이제부터는 동물병원 플레이스 플러스를 통해 한층 손쉬운 탐색이 가능해질 것”이라고 전했다.

구체적으로 플레이스 플러스 기능이 적용된 동물병원을 네이버 플레이스/지도에서 검색하면 ▲최근 3개월 간 방문 많은 진료 ▲방문 많은 요일/시간대 ▲진료 과목별 비중 ▲동물 종별/연령별 재방문 비율 등 진료 관련 통계를 한 눈에 볼 수 있다.

아울러 사용자가 원하는 조건에 부합하는 동물병원 목록을 구체적으로 분류할 수 있는 특화 필터 기능도 제공한다. 특화 필터는 진료 대상 동물, 진료 과목과 질병명, 입원·미용 같은 부가서비스 제공 여부 등에 적용된다.

동물병원 네이버 플레이스 플러스 이용 화면. 네이버 제공

동물병원 입장에서도 파트너 시스템 연동 기반의 신뢰도 높은 정보와 사용자 대표 리뷰가 검색 영역에 노출돼 자연스러운 홍보 효과와 신규 고객 유입 효과를 누릴 수 있다.

이에 더해 동물병원에서 네이버페이 커넥트 단말기를 추가 활용할 경우 방문자에게 결제 포인트 혜택을 제공할 수 있고, 방문자는 영수증 없이도 리뷰를 손쉽게 작성하고, 방문·이용 통계가 다시 검색 결과로 반영되는 등 선순환이 가능하다.

동물병원 대상 플레이스 플러스는 우선 동물의료IT기업 인투씨엔에스의 프로그램을 사용 중인 동물병원을 대상으로 시작된다.

이세훈 네이버 플레이스 사업기획 리더는 “동물병원 정보를 얻고자 하는 탐색 수요가 증가하는 추세에 맞춰 맞춤 플레이스 플러스를 선보인다”며 “플레이스 검색만으로도 반려동물 진료에 가장 적합한 동물병원을 한 번에 찾을 수 있도록 커버리지를 지속 확대하겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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