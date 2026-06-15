기아, 카니발 신규 라인업 ‘하이루프’ 출시 9인승 우선 계약 개시

기아가 대형 RV 카니발의 신규 라인업인 ‘더 기아 카니발 하이루프’를 출시하고 15일부터 계약을 시작했다.

카니발 하이루프는 기존 카니발 기본 모델에 하이루프를 적용한 모델이다. 카니발 하이리무진의 장점인 넓은 실내 공간을 일부 반영하면서도 가격 부담을 낮춘 것이 특징이다.

차량에는 기존 카니발 하이리무진과 같은 스틸 소재 루프가 적용됐다. 기본 카니발 대비 전고가 270㎜ 높아져 2열과 3열 승객의 헤드룸이 확대됐다. 이를 통해 후석 탑승 공간의 개방감과 거주성을 높였다.

외장에는 수평형 크롬 몰딩과 대형 LED 후방 보조제동등을 적용했다. 실내에는 스웨이드 소재와 후석 LED 독서등을 적용해 탑승객 편의성을 강화했다.

기아는 우선 9인승 모델을 먼저 출시하고, 하반기 중 7인승 모델을 추가로 선보일 계획이다.

파워트레인은 3.5 가솔린과 1.6 터보 하이브리드 두 가지로 운영된다. 외장 색상은 오로라 블랙 펄과 스노우 화이트 펄 2종이며, 내장 색상은 코튼 베이지로 구성된다.

기아 관계자는 “카니발 하이루프는 하이리무진의 공간 가치를 보다 합리적인 가격대로 경험할 수 있도록 한 신규 라인업”이라며 “고객의 라이프스타일과 이동 수요에 맞춰 카니발 선택지를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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