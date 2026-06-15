김아린, 과감한 브라탑 입고 오프로드 위로…“말 안 되는 뷰” [스타★샷]

김아린이 아름다운 자연과 함께 보낸 일상을 공유했다. 출처=김아린 SNS

모델 겸 인플루언서 김아린이 이국적인 대자연을 배경으로 한 감각적인 일상을 공개했다.

15일 김아린은 자신의 SNS 계정에 “말 안 되는 뷰…”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 김아린은 화산석 지형과 노란색 지프 차량을 배경으로 과감하면서도 트렌디한 에슬레저 스타일링을 선보여 눈길을 사로잡았다.

이날 김아린은 밴드 로고가 돋보이는 네이비 컬러의 스포티한 브라탑에 화이트 오버사이즈 후드 집업을 매치해 내추럴하면서도 건강미 넘치는 핏을 완성했다. 여기에 화이트 스웨트 쇼츠와 볼드한 디자인의 베이지 톤 하이탑 스니커즈를 더해 거친 야외 분위기에 걸맞은 힙한 아웃도어 룩의 정석을 보여줬다. 헤어 위에 자연스럽게 얹은 선글라스 역시 고혹적인 무드를 한층 더했다.

화보를 연상케 하는 김아린의 근황에 팬들은 댓글을 통해 “여기 얼굴 복지 최고다”, “차와 자연까지 너무 잘 어울리는 배경이다”, “경치가 눈을 뗄 수 없을 정도로 좋다” 등의 다양한 반응을 보이며 찬사를 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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