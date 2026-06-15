한그루 “이혼 후 접근하는 남성 많아…‘쉬워 보인다’며 쉽게 툭 던져” 충격 고백

한그루가 이혼 후 겪었던 곤란한 일에 대해 고백했다. 출처=유튜브 채널 ‘만리장성규’ 영상 캡처

배우 한그루가 이혼 이후 겪었던 현실적인 고민과 고충을 솔직하게 털어놨다.

최근 유튜브 채널 ‘만리장성규’에 출연한 한그루는 이혼을 준비 중인 한 20대 사연자의 고민에 깊이 공감하며 진심 어린 조언을 건넸다. 이날 사연자는 이혼 서류 정리 후 주변에 소식을 알리자마자 호감을 표시하는 지인이 나타나 혼란스럽다는 사연을 보냈다.

이에 한그루는 자신의 경험을 바탕으로 “연애하다 헤어져도 마음을 추스르는 시간이 필요하듯, 이혼 역시 결혼 생활을 정리한 후 내 삶을 다시 찾아가는 절대적인 시간이 필요하다”며 성급한 새로운 만남에 대해 우려를 표했다.

특히 “이혼 사실이 알려진 후 접근하는 이성이 있었느냐”는 진행자 장성규의 질문에 한그루는 “생각보다 많았다”고 답해 눈길을 끌었다.

이어 한그루는 “좋은 분들도 많지만, 간혹 ‘이혼했으니 쉬워 보인다’는 왜곡된 시선으로 쉽게 다가오는 이들도 있었다”며 “그렇기 때문에 (이혼 초기에는) 더욱 주변을 조심할 필요가 있다”고 뼈아픈 현실을 짚었다.

한편 한그루는 지난 2015년 결혼해 슬하에 쌍둥이 자녀를 두었으나, 2022년 합의 이혼 후 현재 홀로 두 자녀를 양육 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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