'연애예능 장인' 이진주 PD 신작 '연애실험실'…또 '과몰입러' 양산 예고

믿고 보는 이진주PD의 새로운 연애 예능이 베일을 벗는다. 연애 프로그램 홍수 속 ‘원조’ 이진주 PD표 도파민이 안방극장을 찾아올 예정이다.

오는 17일 첫 공개될 넷플릭스 일일 예능 ‘연애실험실’은 상상 불가 기상천외한 돌발 상황에 던져진 참가자들의 본능적으로 깨어나는 연애 세포를 포착하는 연애 관찰 실험 예능이다.

‘환승연애’ 시리즈와 ‘연애남매’를 통해 독보적 콘셉트와 감각적인 연출, 세밀한 관계 묘사로 많은 사랑을 받은 만큼 이 PD의 신작 ‘연애실험실’은 공개 전부터 뜨거운 반응이 이어지고 있다.



파격적인 소재로 진행될 다양한 연애 실험과 그 속에서 포착될 참가자들의 감정선이 이진주PD 특유의 섬세한 시선으로 담길 예정이어서 더욱 기대를 모은다.

특히 몬스타엑스 주헌과 찰스엔터라는 두 리액션 장인의 만남에도 눈길이 쏠린다. 무대 위 압도적인 카리스마와 재치 있는 입담을 겸비한 몬스타엑스 주헌, 남다른 과몰입력으로 수많은 사람을 사로잡은 ‘연프 과몰입러’ 찰스엔터가 관찰자 듀오로 환상의 시너지를 발휘한다.

여러 연애 실험을 직접 관찰하게 될 두 사람은 남다른 텐션으로 찐반응을 보이며 현실 공감을 유발할 예정이다. 각자의 시선으로 참가자들의 감정 변화를 분석, 촌철살인 멘트부터 감정 이입까지 다채로운 리액션을 선보인다.

‘연애실험실’은 매회 새롭게 등장하는 연애 실험을 통해 차별화된 재미를 예고한다. 연애 실험에 참여한 참가자들은 난생처음 놓이게 된 독특한 상황에서 다른 참가자들과 아찔함, 그리고 설렘이 공존하는 감정 교류를 하게 된다.

처음 만난 이성과 침대에서 함께 시간을 보내는 ‘침대 소개팅’을 비롯해 어디서도 본 적 없었던 상상초월의 연애 실험은 참가자들의 심리 변화와 걷잡을 수 없는 관계의 흐름을 불러일으킨다. 고자극의 연애 실험과 그 속에서 포착될 참가자들의 미묘한 기류는 ‘연애실험실’만의 차별화된 재미 포인트로 자리잡을 것으로 기대를 모은다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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