하이원리조트서 야생화 즐긴다…‘플라워페스타’ 19일 개막

강원랜드가 운영하는 하이원리조트가 오는 19일부터 28일까지 하이원리조트 일원에서 ‘2026 하이원 플라워페스타-꽃길 따라 힐링ON’을 개최한다.

행사 기간 방문객들은 야생화가 어우러진 고원 풍경을 배경으로 다양한 체험 프로그램을 즐길 수 있다. 대표 프로그램은 하이원 일대 꽃길을 따라 이동하는 ‘야생화 카트투어’다. 방문객들은 카트를 타고 고원지대에 펼쳐진 야생화 경관을 둘러볼 수 있다.

하이원리조트의 기존 체험 콘텐츠도 함께 운영된다. ▲알파인코스터 ▲운탄고도 케이블카 ▲동물농장 등이 마련돼 가족 단위 방문객의 선택 폭을 넓힌다.

금·토·일 주말에는 ‘리프트·케이블카 투어’도 진행된다. 리프트와 케이블카를 타고 하이원의 자연 경관과 야생화를 감상할 수 있다.

공연과 체험 프로그램도 준비됐다. 마운틴 콘도 일대에서는 마술공연과 체험 프로그램을 결합한 ‘원더 매직스쿨’이 운영된다. 마운틴 광장에서는 비눗방울 퍼포먼스 ‘버블 폼 파티’가 열려 축제 분위기를 더할 예정이다.

이밖에 포토스팟, 즉석 사진 촬영 이벤트, 데이지 풍선 증정 행사 등 방문객 참여 프로그램도 진행된다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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