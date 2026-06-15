댕냥이 반려가족 세탁 고민?… ‘세탁특공대’ 맡기라개!

세탁특공대의 반려가족 대상 프로모션 ‘세탁 펫스티벌’ 포스터. 워시스왓 제공

댕냥이 반려가족의 세탁 고민 해결을 위해 ‘세탁특공대’가 뜬다!

워시스왓이 운영하는 모바일 세탁 서비스 세탁특공대가 ‘세탁 펫스티벌’ 프로모션을 전개한다고 15일 밝혔다. 가정에서 세탁하기 까다로운 대형 리빙 제품과 펫 용품을 안심하고 맡길 수 있는 맞춤형 홈케어 기획전이다.

오는 30일까지 계속되는 이번 프로모션은 이불, 토퍼, 커튼, 발매트, 소파 커버, 반려동물 의류, 반려동물 하우스, 쿠션 같은 침구류와 리빙 제품, 펫용품을 할인가에 세탁할 수 있다.

일반 고객에게는 15% 할인 혜택이 적용되며, 프로모션 상세페이지 내 간단한 테스트에 참여하면 20% 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 구독형 멤버십 ‘세특패스’ 회원에게는 25% 할인 혜택을 제공한다

아울러 ‘동물 털 제거’ 옵션이 추가됐다. 섬유 사이에 깊숙이 박힌 미세한 동물 털까지 제거하는 특화 서비스로, 6월 한 달간 해당 서비스 무료 쿠폰을 무제한 발급받을 수 있다.

또한 세탁특공대는 펫용품의 손상을 최소화하기 위해 손세탁을 하며, 중성세제 사용 등 각 제품의 특성에 맞는 최적의 세탁 관리를 제공한다.

세탁특공대 ㄱ측은 “반려동물용품은 소재 특성상 가정 내 기계 세탁 시 손상의 우려가 있어 전문적인 관리가 필요하다”며 “이번 세탁 펫스티벌을 통해 더 많은 반려가구가 소중한 반려동물과 쾌적하고 위생적인 일상을 누리기를 바란다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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