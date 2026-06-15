아이온2, 여름 쇼케이스 성료…신규 클래스 등 업데이트 예고

엔씨 제공

엔씨의 신작 MMORPG ‘아이온2’가 이용자들과 직접 만나는 오프라인 행사를 통해 향후 콘텐츠 방향성과 대규모 업데이트 계획을 공개했다. 신규 클래스부터 신규 지역, 던전 콘텐츠 확대 등 게임 전반에 걸친 변화 예고로 서비스 확장에 나선다.

엔씨는 아이온2의 오프라인 쇼케이스 ‘아이온2 써머 페스타’를 성황리에 마쳤다고 15일 밝혔다.

전날 서울 강서구 소재 호텔에서 진행된 이번 행사에는 사전 초청된 이용자 150명이 참석했다. 현장에서는 향후 적용 예정인 주요 업데이트 콘텐츠와 서비스 방향성이 소개됐으며, 아이돌 그룹 프로미스나인과의 컬래버레이션 계획도 처음 공개됐다.

이날 행사에서는 프로미스나인의 특별 공연에 이어 개발진이 직접 무대에 올라 업데이트 로드맵을 발표하고 이용자들과 소통하는 시간을 가졌다.

아이온2는 오는 17일부터 프로미스나인과 협업 콘텐츠를 선보인다. 게임 내에는 프로미스나인 테마의 의상과 무기, 펫, 날개 등 다양한 컬래버레이션 아이템이 추가된다.

이어 7월 1일에는 대규모 업데이트 ‘Chapter 1. 모래와 서리의 땅’을 선보인다. 이번 업데이트에서는 신규 클래스 ‘권성’, 신규 영지 ‘엘테넨’과 ‘모르헤임’, 원정·초월·성역 등 신규 던전, ‘혼돈의 에레슈란타 표층’, 시공의 균열: 쟁탈전, 전장: 점령전, 아웃랜드 등 다양한 신규 콘텐츠가 추가된다.

천족과 마족 진영에는 각각 새로운 영지가 추가된다. 지역별 봉인던전 20곳과 주둔지 6곳도 새롭게 등장해 이용자들의 탐험 요소를 확대할 예정이다.

던전 콘텐츠도 대폭 강화된다. 신규 원정 콘텐츠 타락한 데바의 성과 잠식된 데우스 연구기지가 추가되며, 이용자가 직접 난이도를 설정해 도전할 수 있는 원정: 시련 모드도 선보인다. 이와 함께 초월 던전 노이란의 숨겨진 유산, 심연의 뿔 암굴, 성역 던전 비탄의 설원 등이 업데이트된다.

이외에도 이용자 의견을 반영한 편의성 개선 작업과 신규 및 복귀 이용자를 위한 성장 지원 시스템도 마련된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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