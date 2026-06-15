홍정도 중앙홀딩스 부회장이 15일 서울 마포구 중앙일보빌딩에서 중앙그룹 계열사 기업회생절차 신청 관련 기자회견을 열고 사과하고 있다. [사진=뉴시스]

홍정도 중앙그룹 부회장은 JTBC 등 중앙그룹 일부 계열사가 유동성 위기로 회생 절차 개시를 신청한 것과 관련해 “물의를 일으킨 점 진심으로 죄송하다”고 고개를 숙였다.

홍 부회장은 15일 오후 서울 마포구 상암동 중앙일보 사옥에서 긴급 기자회견을 열고 “그동안 경영안전을 위해 최선을 다했으나, 대외경제여건 악화와 신용등급 하락으로 인한 자금 경색 등 여러 이유로 오늘의 불가피한 선택을 하지 않을 수 없게 됐다”며 “중앙홀딩스와 일부 계열사가 법원에 회생 절차를 신청하게 됐다”고 밝혔다.

이어 “JTBC와 메가박스, 콘텐트리중앙의 수많은 채권자와 주주, 이해관계자 여러분께 다시 한번 진심으로 사죄의 말씀을 드린다”며 “여러분들의 피해 회복을 최우선 과제로 삼고 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.

중앙그룹 지주사인 중앙홀딩스를 비롯해 JTBC, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이 등 5개사는 14일과 15일 법원에 회생 절차 개시 신청을 했다.

임직원들을 향해 “이번 사태를 접한 회사 임직원들도 큰 충격을 받고 많이 불안해할 것으로 사료된다”며 “빠른 정상화를 위해 필요한 모든 수단을 강구할 것이며, 고용 안정 등에 각고의 노력을 기울이겠다”고 말했다.

홍 부회장은 “오늘의 회생 신청을 방송이라는 국가적 자산을 보존하고 거래기업과 임직원 모두 안정감을 갖게 하기 위한 새로운 시작으로 만들고 싶다”며 “끝까지 제가 할 수 있는 소임을 다하도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

그러면서 “북중미 월드컵 중계를 비롯한 회사 각각의 본연의 업무는 중단 없이 정상 운영될 것”이라며 “중앙그룹을 아껴주고 성원해주신 국민 여러분과 이해관계자 여러분께 이해와 협조를 부탁드리며 다시 한번 심심한 사과의 말씀을 드린다”고 덧붙였다.

JTBC는 지난 12일 총 206억원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못하면서 채무불이행(디폴트)을 선언했다. 디지털과 OTT를 중심으로 미디어 환경이 급변하면서 TV방송 광고 시장이 크게 위축되는 등 대외적인 여건이 악화됐다며 “이번 상황을 최대한 빠르게 해결하기 위해 대·내외적으로 강구할 수 있는 수단을 모두 동원하여 최선을 다해 노력하겠다”고 설명했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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