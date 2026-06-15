“선수 생존 걸린 문제” 유승민 체육회장, 개표소 봉쇄 시위에 법적대응 시사

사진=뉴시스

“선수들에게 경기 참가와 경기력은 생존의 문제입니다.”

유승민 대한체육회장이 열흘 넘게 이어지고 있는 서울 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 봉쇄 시위와 관련해 깊은 우려를 표명했다. 더불어 민형사상 책임을 포함한 법적 대응 역시 시사했다. 국가대표 지원과 국제대회 준비 등 체육행정 업무가 사실상 마비된 만큼 더 이상 사태를 방관할 수 없다는 입장이다.

유 회장은 15일 서울 송파구 올림픽파크텔에서 기자회견을 열고 “핸드볼경기장을 사용하는 선수와 지도자, 관계자, 체육행정가들은 현재의 갈등과 아무 관련이 없다. 그럼에도 직장 출입이 제한되고 정상적인 업무 수행이 어려워지면서 피해를 감내하고 있다”고 말했다.

지난 3일 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 규탄하는 시위대는 5일부터 개표소로 사용된 핸드볼경기장 출입을 막고 있다. 건물에는 당구와 댄스스포츠, 산악, 세팍타크로, 수상스키·웨이크보드, 수중·핀수영, 우슈, 펜싱, 핸드볼 등 9개 종목단체 직원들이 근무 중이다.

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문제는 봉쇄가 장기화되면서 피해가 선수단으로 번지고 있다는 점이다. 오는 19일 개막하는 아시아펜싱선수권대회에 출전하는 대표팀은 16일 출국을 앞두고도 경기장 안에 보관된 펜싱 칼 등 장비를 반출하지 못했다. 이 대회엔 2026 아이치·나고야 아시안게임(AG) 출전 포인트가 걸려 있다. 다만 선수들은 기존에 사용하던 용품 대신 별도의 장비를 공수해 출국을 준비할 수밖에 없는 상황이다.

체육지도자 실기·구술 자격검정 운영 물품도 꺼내지 못하면서 수험생 문의 대응과 시험 준비에 차질이 빚어지고 있다. 입주 단체 직원들이 재택근무를 하고 있지만, 국내·외 대회 참가는 물론 국가대표 지원 등 현장서 처리해야 할 업무에는 한계가 있다는 설명이다. 일부 직원은 시위대의 폭언과 물리적 충돌로 병원 치료를 받은 것으로 전해졌다.

유 회장은 “핸드볼경기장 내 체육행정 공간 출입 제한이 장기화되면서 국가대표 지원, 국제대회 준비, 종목단체 운영 등 핵심 체육 업무가 심각하게 마비되고 있다. 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있다”며 “정당한 지원을 받지 못했을 때 선수들이 느끼는 박탈감은 생존의 위협 수준”이라고 강조했다.

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대한체육회는 앞서 지난 12일 70개 회원종목단체와 공동으로 체육행정 정상화를 촉구하는 호소문을 발표하기도 했다. 당시 일본 나고야에서 열린 2026 아이치·나고야 AG 조정위원회 참석 일정을 조정해 조기 귀국한 유 회장도 현장을 찾는 등 피해 상황을 점검했다.

유 회장은 시위대의 의견과 집회·시위의 자유는 존중한다면서도 피해가 확인될 경우 책임을 묻겠다는 뜻을 분명히 했다. 그는 “사실관계를 철저히 확인해 민형사상 책임을 포함한 모든 법적 대응 방안을 검토할 것”이라며 정부와 경찰에도 조속한 해결책 마련을 요청했다.

그러면서 “체육인들은 이번 갈등의 당사자가 아님에도 지금 가장 큰 피해를 감내하고 있다”며 “시위하는 분들을 원망하는 것도 아니고 물리적 충돌이나 갈등 심화를 원하는 것도 아니다. 국가대표 선수들의 꿈과 대한민국 체육의 공공기능이 침해되는 상황을 더 이상 방관할 수 없다”고 말했다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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