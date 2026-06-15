샤이니 키, 논란 이후 6개월 만에 SNS 재개… “좋은 모습으로 만나자”

사진 = 키 SNS 계정

그룹 샤이니 키가 약 6개월 만에 SNS를 통해 팬들에게 인사를 전했다.

키는 14일 자신의 SNS에 “케이스포돔과 베루나돔 공연까지 여러분 덕분에 무사히 마칠 수 있었다”며 “무대 위에서 함께한 모든 순간이 정말 행복했고 오래도록 기억에 남을 것 같다”고 적으며 멤버들과 함께한 사진을 공개했다.

사진 = 키 SNS 계정

사진 = 키 SNS 계정

이어 “그리고 ‘애트모스’ 활동까지 많은 사랑을 보내주신 덕분에 더욱 특별한 시간이었다” 며 “늘 변함없이 응원해 주는 샤이니 월드 여러분께 진심으로 감사하다. 또 좋은 모습으로 만나자”고 덧붙였다.

이번 게시물은 지난해 12월 이후 약 6개월 만에 올라온 근황으로 팬들의 큰 관심을 모았다.

한편 키는 지난해 ‘주사 이모’ 논란에 연루되며 활동을 중단했다. 방송인 박나래 등과 함께 무면허 의료행위 의혹을 받은 A씨에게 시술을 받았다는 의혹이 제기됐고, 키는 논란 발생 12일 만에 이를 인정하며 자숙을 선언했다.

당시 키는 사과문을 통해 “스스로 이런 일들과 멀리할 수 있을 거라 자부해왔는데, 그런 생각이 더욱 현명하게 주변을 돌아보지 못하게 한 것 같다”며 “저를 믿고 응원해준 많은 분들께 너무나 죄송하고 부끄러운 마음”이라고 밝혔다.

이어 “다시 한번 제 자신과 주변을 돌아보는 시간을 갖겠다”며 “진심으로 죄송하다”고 거듭 사과했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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