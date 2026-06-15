가라테 대표팀, 亞선수권 출격… AG 최종 점검·월드컵 티켓 도전

사진=대한가라테연맹 제공

가라테 국가대표팀이 오는 9월 아이치·나고야 아시안게임(AG)을 향한 마지막 실전 점검에 나선다.

대한가라테연맹은 15일 “국가대표 선수단이 이틀 전 인도네시아 발리에서 열리는 제22회 아시아시니어가라테선수권대회에 참가하기 위해 출국했다”고 밝혔다.

아시아가라테연맹이 주최하는 이번 대회는 오는 17일부터 21일까지 33개국 선수단 412명이 참가한다. 아시아 정상급 선수들이 대거 출전하는 만큼, 아시안게임을 약 3개월 앞둔 대표팀이 경쟁력을 확인하고 상대 전력을 파악할 수 있는 전초전이라는 설명이다.

한국은 가타 2명과 구미테 7명 등 선수 9명을 파견한다. 상대와 직접 겨루지 않고 정해진 기술을 표현하는 가타에는 황태연과 최하은이 출전한다. 실전 대련 종목인 구미테에는 남자부 박건호(-60㎏), 하태석(-67㎏), 안광민(-75㎏)과 여자부 양예원(-50㎏), 박지연(-55㎏), 안정은(-61㎏), 권혜원(-68㎏)이 나선다.

이 가운데 황태연과 최하은, 박건호, 안광민, 양예원, 안정은은 아이치·나고야 AG 출전을 앞두고 있다. 이번 대회를 통해 경기 감각과 전술 완성도를 끌어올릴 계획이다. 또 다른 목표도 있다. 양예원과 박지연, 안정은, 권혜원이 출전하는 여자 구미테 단체전엔 오는 11월 중국 항저우에서 열리는 2026 가라테 월드컵 출전권이 걸려 있다.

최근 흐름도 좋다. 지난 4월 일본에서 열린 제13회 동아시아가라테선수권대회에서 박건호와 권혜원이 금메달을 차지했고, 안광민과 최하은이 은메달, 양예원과 박지연이 동메달을 획득했다. 고른 활약을 앞세운 한국은 종합 4위로 대회를 마쳤다.

대표팀은 16일까지 현지 적응 훈련을 진행한다. 오는 18일엔 황태연과 최하은, 양예원이 출전하고, 19일에는 박건호와 하태석, 안광민, 박지연, 안정은, 권혜원이 경기에 나선다. 여자 구미테 단체전은 20일 펼쳐진다.

오상철 대한가라테연맹 회장은 “아시아 최정상급 선수들이 총출동하는 만큼 우리 선수들의 경쟁력을 증명할 진검승부의 장”이라며 “아시안게임을 준비하고 세계선수권 출전권에 도전하는 대표팀이 한 단계 도약하는 발판으로 삼기를 바란다”고 말했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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