“이커머스 성장, 데이터 연결에 달려”…사방넷, 오프라인 세미나 호응

사방넷이 지난 5일 개최한 오프라인 세미나 ‘커머스의 미래, 데이터·AI 기반 물류혁신 & 브랜드 스케일업 전략’ 현장. 사진제공=사방넷

복잡해진 이커머스 시장에서 상품·주문·물류 데이터를 통합해 운영할 수 있도록 돕는 ‘사방넷 2.0’이 셀러들의 관심을 한 몸에 받고 있다.

다우기술이 운영하는 쇼핑몰 통합관리 서비스 사방넷은 최근 서울 삼성동 섬유센터에서 오프라인 세미나 ‘커머스의 미래, 데이터·AI 기반 물류혁신 & 브랜드 스케일업 전략’을 성황리에 개최했다고 15일 밝혔다.

이번 세미나는 라이브커머스, SNS, AI 플랫폼 등으로 판매 채널이 다변화되고 소비자의 쇼핑 방식이 급격히 세분화되는 최근 이커머스 환경에 맞춤형 대응 전략을 제시하기 위해 마련됐다. 행사에는 사방넷을 비롯해 CJ대한통운, 카페24, 네이버컬렉션, 와이즈트래커, 챗봇나우 등 업계 최고 수준의 파트너사들이 대거 참여해 뜨거운 관심을 모았다.

이날 참여 기업들은 복잡해진 시장에서 셀러와 브랜드가 성장하기 위한 핵심 열쇠로 ‘흩어진 데이터의 통합과 연결’을 꼽았다. 판매, 물류, 고객관리(CRM), 브랜딩을 별개의 영역으로 보면 안 되고, 하나의 흐름 안에서 유기적으로 연결해야 경쟁력을 확보할 수 있다는 설명이다.

사방넷 2.0은 이 모든 비즈니스 데이터를 하나로 결합한 플랫폼으로 주목받고 있다. 사방넷은 이번 세미나에서 사방넷 2.0 탄생 배경과 의의를 설명하고, 셀러들의 실무 공수를 줄여주는 신규 기능들을 선보였다.

이어 연사로 나선 파트너사들 역시 예측 가능한 배송 경험을 위한 물류 혁신, 고객 행동 분석 기반의 마케팅 등 사방넷 2.0을 중심으로 연동해 시너지를 낼 수 있는 실무 중심 인사이트와 실제 성공 사례를 공유해 호응을 얻었다.

현장을 찾은 셀러와 브랜드 관계자들은 세션 종료 후 이어진 질의응답과 네트워킹 프로그램을 통해 실제 운영 고민을 나누고 파트너사들과 1:1 개별 상담을 진행하는 등 뜨거운 열기를 보였다.

김정우 다우기술 커머스부문장은 “빠르게 변화하는 이커머스 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 데이터를 기반으로 시장을 읽고 신속하게 실행하는 역량이 무엇보다 중요하다”며 “이번 세미나는 사방넷 2.0이 셀러들의 데이터 활용과 비즈니스 성장을 지원하는 실질적인 해답이 될 수 있음을 보여주는 자리였다”고 말했다.

이어 “앞으로도 사방넷은 이커머스 데이터 플랫폼으로서 셀러들의 지속 가능한 성장을 돕고, 더 큰 비즈니스 도약을 함께 만들어가는 강력한 파트너가 될 것”이라고 강조했다.

이화연 기자 hylee@sportsworldi.com

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