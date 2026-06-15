넥슨 ‘블루 아카이브’, 첫 기부 러닝 성료…팬덤 넘어 사회공헌까지

키보토스 런 2026 현장 모습. 넥슨

게임 속 세계관을 현실 공간으로 확장한 ‘블루 아카이브’ 팬 참여 행사가 성공적으로 마무리됐다. 넥슨은 이용자들과 함께 달리고 소통하는 오프라인 이벤트를 통해 게임 IP(지식재산권)의 새로운 경험을 선보이는 한편, 기부를 통한 사회적 가치 실현에도 나섰다.

넥슨은 서브컬처 게임 블루 아카이브의 첫 오프라인 기부 러닝 이벤트 ‘키보토스 런 2026’을 성황리에 개최했다고 15일 밝혔다.

지난 14일 경기 하남 미사경정공원에서 열린 키보토스 런 2026은 블루 아카이브 글로벌 서비스 4.5주년을 기념해 마련된 행사로, 국내 서브컬처 게임 IP 최초의 러닝 이벤트로 진행됐다.

행사는 5km 러닝 프로그램을 중심으로 다양한 현장 콘텐츠를 함께 즐길 수 있도록 구성됐다. 참가자들은 러닝 전 몸풀기 스트레칭을 진행했으며, 김용하 총괄 PD를 비롯한 개발진이 무대에 올라 이용자들과 직접 소통하는 시간을 가졌다. 이후 DJ KARUT 공연과 치어리딩 퍼포먼스가 이어지며 행사 분위기를 끌어올렸다.

코스를 완주한 참가자들에게는 완주 메달과 갤럭시 스토어 쿠폰 등 기념품이 제공됐다. 참가자 이름과 배번호를 활용한 완주 인증 포토존도 마련돼 행사 참여의 재미를 더했다.

현장에는 샬레 스토어를 비롯해 키보토스 런 포토월, 완주 기념 포토존, 스폰서 부스 등 다양한 체험 공간도 운영됐다. 특히 블루 아카이브 캐릭터 코스튬 플레이어와 함께하는 포토타임이 마련돼 참가자들에게 게임 속 캐릭터와 교감하는 특별한 경험을 제공했다.

행사를 통해 발생한 수익금 일부는 이용자들과 함께 나눔의 의미를 이어가기 위해 넥슨어린이재활병원 운영 기금으로 전달될 예정이다.

김용하 블루 아카이브 총괄 PD는 “그동안 식음료 콜라보를 통해 선생님들과 맛있는 추억을 쌓아왔다면, 이번 ‘키보토스 런 2026’은 건강한 추억으로 남을 것 같다”며 “함께해 준 모든 선생님들께 감사드리며 앞으로도 ‘블루 아카이브’만의 매력을 담은 다양한 콘텐츠와 이벤트를 선보이겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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