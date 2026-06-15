‘나솔’ 16기 옥순, 배 볼록 영상 오해 해명…“임신 아니다”

사진 = 옥순 SNS 계정

‘나는 솔로’ 16기 옥순이 임신설에 대해 직접 해명했다.

옥순은 지난 14일 자신의 SNS를 통해 “임신 아니에요. 관리 시작한다고 찍은 컷이었는데 다들 오해하셨다”는 글과 함께 댓글 캡처 사진을 공개했다.

앞서 옥순은 지난달 31일 “나이 들면서 피부가 예전 같지 않다는 느낌... 저만 그런 거 아니죠”라는 글과 함께 영상을 올렸다. 해당 영상에는 비키니를 입고 시간을 보내는 옥순의 모습이 담겼다.

영상 속 옥순은 마른 체형임에도 복부가 다소 도드라져 보이는 장면과 배를 만지는 모습 등이 포착되며 온라인상에서 임신설이 확산됐다.

공개된 영상에는 비키니를 입은 채 시간을 보내는 옥순의 모습이 담겼다. 특히 평소 마른 체형인 옥순의 배가 다소 볼록해 보이는 데다 배를 만지는 장면까지 포착되면서 일부 누리꾼들 사이에서 임신설이 제기됐다.

당시 SNS에는 “임신한 것 아니냐”, “좋은 소식이 있느냐”, “축하한다” 등의 반응이 이어졌지만, 옥순은 약 2주 만에 직접 입장을 밝히며 임신설을 부인했다.

한편 옥순은 SBS Plus·ENA ‘나는 솔로’ 16기 돌싱 특집에 출연했으며, 지난 2월 재혼 준비 소식을 전한 데 이어 4월에는 혼인신고를 통해 법적 부부가 됐다고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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