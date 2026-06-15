사진 = KBS

가수 홍주가 난소암 투병 사실을 전하며 근황을 전했다.

15일 방송된 KBS 1TV ‘아침마당’에는 씨름선수 출신 가수 백승일과 아내 홍주가 출연했다.

이날 홍주는 난소암 3기 진단을 받은 뒤 치료를 이어가고 있다고 밝혔다. 현재 총 6차 항암치료 가운데 3차 치료까지 마친 상태다.

부부는 힘든 치료 과정 속에서도 봉사활동을 이어가며 긍정적인 마음으로 병마와 싸우고 있는 것으로 알려졌다. 특히 백승일은 암 환자에게 좋은 음식을 직접 챙기고 집안일을 도맡는 등 아내의 곁을 지키고 있다.

백승일은 아내의 암 진단 소식을 처음 접했을 당시를 떠올리며 눈물을 보이기도 했다. 그는 “왜 나에게 정말 이런 일이 벌어질까 생각했다”면서도 “내 운명이라 생각하고 최선을 다해서 아내가 완치될 수 있게 최선을 다할 것”이라고 말했다.

또한 백승일은 어머니의 치매 증상까지 악화된 상황이라고 털어놓으며 쉽지 않은 현실을 전했다. 그럼에도 가족을 위해 흔들림 없이 버티겠다는 의지를 드러내 시청자들의 응원을 받았다.

한편 백승일과 홍주는 2012년 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 홍주는 지난 3월 난소암 3기 판정을 받은 후 치료에 전념하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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