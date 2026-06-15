AI 시대, 미래 담론의 장 열린다…‘2026 MCT 페스티벌’ 19일 개막 컨퍼런스

[사진제공=MCT페스티벌 조직위원회]

인공지능(AI) 대전환의 시대를 맞아 과학기술과 문화예술의 새로운 접점과 미래 가능성을 탐색하는 대규모 지식 축제가 ‘2026 MCT 페스티벌’를 통해 개최된다.

오는 19일 오전 10시 서울의 대표적인 R&D 혁신 거점인 서울 강서구 코엑스마곡 르웨스트 A홀에서는 ‘2026 MCT 페스티벌 문화 과학기술 융합 컨퍼런스’가 열린다. 국내 과학기술과 문화계의 핵심 인사들이 대거 참여하여 깊이 있는 담론을 나눌 예정이다.

지난해 9월 ‘인간, 기술과 의 미래를 상상하다’라는 주제로 개최된 MCT 국제컨퍼런스를 잇는 행사로서 올해는 ‘다시 잇기와 어울림(Re-coding & Resonance)’을 핵심 슬로건으로, 기술의 파편화된 나열을 넘어 인류가 함께 나아갈 지속 가능한 문화적 비전과 실행 전략을 제시한다.

◆K-컬처와 K-테크의 어울림이 만드는 미래

먼저 오전 세션에서는 세계적인 흐름으로 자리 잡은 K-콘텐츠와 대한민국의 핵심 경쟁력인 첨단기술이 결합하여 만들어낼 산업적·예술적 시너지를 다각도로 조망한다.

최기영 전 과학기술정보통신부 장관(현 반도체공학회장)은 글로벌 인공지능 전환 흐름 속에서 대한민국의 현재 위치를 냉철하게 짚어보고, 국가 경쟁력을 선도하기 위한 전략적 로드맵을 제시한다.

특별강연에서는 이시하 한국음악저작권협회 회장이 생성형 AI 시대에 가장 큰 화두인 ‘AI 저작권’ 문제를 다룬다. 현장 시연을 통해 인간과 기술의 실질적인 협업 가능성을 모색하고, 법적·예술적 가치를 고찰하는 생생한 논의의 장이 될 것으로 기대된다.

산업적 측면에서의 진화상도 다뤄진다. 정해운 닷밀 대표이사는 최근 급부상 중인 위치 기반 엔터테인먼트(LBE) 시장에 실감형 AI 기술이 접목된 실제 혁신 사례를 소개한다. 박창기 한국인공지능경영협회 회장은 급변하는 글로벌 AI 기술 환경과 경영 트렌드를 분석하고, 국내 기업 및 산업 생태계의 생존 전략을 공유한다.

◆AI와 기본사회-인간, 생태, 그리고 기술의 공존

이어지는 세션에서는 기술의 진보가 인간의 사회적 삶과 제도, 생태적 환경에 미치는 영향을 거시적 관점에서 고찰한다.

김정남 KAIST 문술미래전략대학원 석좌교수는 AI 기술이 바꾸는 시민 참여의 형태와 공공 의사결정의 패러다임을 분석하며, 기술이 민주주의 시스템을 어떻게 고도화할 수 있는지 미래상을 추적한다. 이어 안병옥 전 환경부 차관은 초거대 AI 데이터 센터의 전력 과소비 문제를 정조준한다.

박태웅 녹서포럼 의장은 AI 발전이 초래할 에너지 및 인류 공존의 문제를 극복하기 위해 기술 개발 속도전보다 선행되어야 할 인간 중심의 윤리적 가치와 제도적 기준에 대해 화두를 던진다.

[사진제공=MCT페스티벌 조직위원회]

◆ 대한민국 AI의 글로벌 영토 확장 ‘끝장 대담’

컨퍼런스의 하이라이트인 스페셜 세션에서는 글로벌 AI 패권 경쟁의 핵심 담론을 다룬다.

미래학자이자 보건의료 역학 전문가로서 기술이 바꿀 미래 사회 구조를 치열하게 고민해 온 차지호 더불어민주당 의원과 디지털 생태계의 비판적 감시자 박태웅 녹서포럼 의장이 참여하는 이번 대담은 글로벌 AI 허브(UN AI 허브)를 주제로 60분간 치열한 지적 논쟁을 펼친다.

현재 AI 시장은 미국 빅테크의 ‘기술 독점주의’와 이에 대응해 자국 언어와 데이터 주권을 지키려는 ‘소버린(Sovereign) AI’ 담론이 격돌하는 형국이다. 특히 AI가 초래할 민주주의 교란과 가짜뉴스 등 ‘테크 리스크’에 대응하기 위한 국제적 거버넌스 구축이 시급한 과제로 떠오르며 UN 산하 AI 기구 설립 논의가 급물살을 타고 있다.

두 연사는 이 가파른 지정학적 정세 속에서 왜 대한민국이 글로벌 AI 거버넌스의 최적지인가에 대해 현실적인 해법을 제시한다. 차 의원은 서구권과 아시아를 잇는 중재자로서 한국이 가진 지정학적 가치를 분석하고, 이를 뒷받침할 과감한 입법·외교적 카드를 제안한다.

박 의장은 기술 종속을 방지하기 위한 ‘한국형 글로벌 연대’와 ‘신뢰 기반의 AI 규범 생태계’ 조성 방안을 피력한다. 기술 독점과 강력한 규제 사이의 외줄 타기 속에서 대한민국이 단순한 기술 소비국을 넘어 글로벌 AI 질서의 중심축으로 도약하기 위한 가장 뜨거운 생존 전략이 이 무대에서 완성될 전망이다.

◆산·학·연·정·지자체…‘대한민국 AI 융합 생태계의 결집’

‘2026 MCT 페스티벌’은 문화체육관광부, 강서구의회, EBS를 비롯해 한국과학기술단체총연합회, 한국인공지능경영협회, 강서구상공회의소, 이태복기념사업회가 후원했다. 또한 대한항공, 아모레퍼시픽, NH농협은행서울본부, 하이트진로, 오스템임플란트, 농심, 후지필름, 머큐어서울마곡 등 혁신 기업들이 협찬사로 참여했다.

MCT페스티벌 조직위원회 관계자는 “이번 컨퍼런스는 단순한 이론적 기술 세미나를 넘어 일상과 사회, 예술에 미치는 영향을 직접 체감하고 인간과 기술의 진정한 ‘어울림’을 논하는 자리”라며 “마곡이라는 상징적인 공간에서 펼쳐지는 이번 담론이 대한민국이 글로벌 AI 시대를 선도하는 뜻깊은 이정표가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

다양한 경품을 증정하는 이벤트도 마련됐다. 사전등록 참가자를 대상으로 오스템 칫솔·치약 휴대용 양치키트를 랜덤으로 증정하고 행사 참석자들은 오스템 덴탈 선물세트, 대한항공 국내선 왕복 항공권, 대한항공 일본/중국 왕복 항공권을 추첨을 통해 받을 수 있다.

‘2026 MCT 페스티벌 문화·과학기술 융합 컨퍼런스’ 참가를 희망하는 시민은 MCT 페스티벌 홈페이지를 통해 사전 신청할 수 있으며 참가비는 무료다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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