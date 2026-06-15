로커 마하, 신곡 ‘하이어’로 글로벌 활동 ‘파란불’

사진제공=피닉스엔터테인먼트

로커 마하(Macha)의 신곡 ‘Higher’(하이어)가 글로벌에서 호평을 얻고 있다.

지난 6일 공개된 마하의 ‘Higher’는 발매 직후 글로벌 K-록 팬들 사이에서 빠르게 입소문을 타기 시작했다.

기획 단계부터 글로벌 시장을 겨냥한 마하의 음악적 방향성이 적중한 것으로 풀이된다. 마하는 한국어와 영어를 자유롭게 넘나드는 노랫말 구성을 통해 언어의 장벽을 허물고 전 세계 리스너들이 보편적으로 느낄 수 있는 감정을 전달하는 데 집중했다.

‘Take me higher, hold me closer’, ‘Tonight we rise again’과 같이 직관적이고 중독성 강한 후렴구는 해외 팬들이 함께 떼창할 수 있는 요소로 꼽히며 큰 호응을 얻고 있다.

실제 라이브 클럽을 배경으로 촬영된 뮤직비디오 역시 반응이 뜨겁다. 화려한 CG나 연출 대신 밴드 사운드와 라이브 퍼포먼스 등 무대 본연의 힘에 집중한 영상은 해외 음악 관계자들 사이에서 “한국 록 신(Scene)의 날것 그대로의 에너지가 느껴진다”, “독보적인 파워샤우팅이 압도적이다”라는 찬사를 이끌어냈다.

15일 소속사 피닉스엔터테인먼트는 “신곡 ‘Higher’ 발매 이후 글로벌 페스티벌 관계자들의 문의가 이어지고 있다”며 “한국의 라이브 클럽에서 출발해 세계 무대를 향해 나아가고자 했던 마하의 포부가 현실화되고 있는 만큼, 향후 글로벌 팬들과 직접 소통할 수 있는 프로모션을 적극적으로 전개할 예정”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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