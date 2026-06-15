피프티피프티, ‘라이크 어 버블’ 청량한 노래방 라이브…글로벌 팬심 저격

그룹 피프티피프티(FIFTY FIFTY)가 ‘노래방 라이브(NORAEBANG LIVE)’에 출연해 청량 비주얼을 선보였다.

지난 13일 스튜디오 아제드 공식 유튜브 채널에는 피프티피프티의 노래방 라이브 ‘Like a Bubble(라이크 어 버블)’ 영상이 공개됐다.

피프티피프티의 개성 있는 음색과 탄탄한 가창력에 집중한 이번 영상은 화사한 꽃 장식으로 한여름 정원을 연상시킨 데 이어 무대 후반부를 장식한 비눗방울 연출 등 신곡 특유의 통통 튀는 무드를 극대화했다. 여기에 멤버들의 안정적인 합이 만드는 몽환적인 감성까지 더해졌다.

‘Like a Bubble’은 “엉망진창이어도 있는 그대로의 나를 사랑하겠다”는 자유롭고 당당한 메시지를 담은 곡이다. 피프티피프티는 라이브를 통해 메시지를 한층 진솔하게 전했으며 글로벌 맞춤형 자막 연출은 언어의 장벽을 허물고 전 세계 리스너들에게 한국어 가사를 따라 부르며 즐길 수 있는 콘텐츠를 선사했다.

‘노래방 라이브’는 가사 발음을 외국어로 표기해 해외 팬들의 접근성을 높인 ‘음원 티칭형 콘텐츠’다. 앞서 권진아, 10CM(십센치), NCT 도영, (여자)아이들 미연, 씨엔블루, 루시 등 다채로운 색깔의 아티스트들과 호흡을 맞춰온 스튜디오 아제드는 피프티피프티와 만나서도 감각적인 비주얼 메이킹과 연출 감각이 시너지를 발휘했다는 평가다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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