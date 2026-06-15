‘나만의 파이웰 순간’…붉은사막, 게임플레이 영상 콘테스트 개최

붉은사막 커뮤니티 챌린지 진행. 펄어비스 제공

펄어비스가 ‘붉은사막(Crimson Desert)’을 활용한 이용자 참여형 이벤트를 열고 글로벌 팬들과의 소통 강화에 나선다. 이용자들이 게임 속에서 직접 만든 특별한 순간과 플레이 경험을 공유하는 방식으로 커뮤니티 활성화를 도모한다.

펄어비스는 붉은사막 게임플레이 영상 콘테스트 ‘비욘드 디 어비스: 커뮤니티 챌린지(Beyond the Abyss: Community Challenge)’를 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 이벤트는 전 세계 이용자들이 붉은사막에서 경험할 수 있는 다양한 이야기를 영상으로 제작해 공유하는 참여형 프로그램이다. 게임 플레이를 기반으로 이용자들이 각자의 콘텐츠를 선보이며 커뮤니티를 함께 만들어가는 것이 목적이다.

참가자는 탐험, 전투, 생활 콘텐츠, 어비스, 캐릭터 커스터마이징, 염색 등 자유로운 주제와 콘셉트를 선택해 붉은사막의 배경인 광활한 파이웰에서 펼쳐지는 자신만의 순간을 영상으로 제작하면 된다.

출품 형식은 숏폼 영상(1분 이내)과 롱폼 영상(1분 초과~3분 이내) 두 가지다. 참가자는 개인 소셜미디어 또는 유튜브 채널에 영상을 게시한 뒤, 붉은사막 공식 홈페이지 내 서베이를 통해 원본 영상을 제출하면 된다. 접수 기간은 7월 12일까지다.

펄어비스는 심사를 거쳐 총 10개의 우수작을 선정할 예정이다. 수상자에게는 항공권과 숙박이 포함된 펄어비스 사옥 홈원 초대권과 함께 붉은사막 기념 주화, 특별 굿즈 등이 제공된다.

최종 선정작은 오는 8월 3일 붉은사막 공식 홈페이지를 통해 공개될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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