SOOP, 조명우 ‘앙카라 3쿠션 월드컵’ 우승 생중계…亞 최초 통산 5번째 우승

왼쪽부터 준우승 딕 야스퍼스(네덜란드), 우승 조명우, 공동 3위 바오프엉빈(베트남) 마르코 자네티(이탈리아). 사진=SOOP 제공

‘2026 앙카라 3쿠션 월드컵’에서 조명우가 아시아 선수 최초 월드컵 통산 5승을 기록했다.

SOOP이 지난 14일 생중계한 ‘2026 앙카라 3쿠션 월드컵’에서 조명우는 딕 야스퍼스를 꺾고 우승을 차지했다. 결승전에서 야스퍼스를 상대로 50대 49 승리를 거두며 시즌 두 번째 월드컵 정상에 올랐다.

올해 첫 대회였던 보고타 월드컵에 이어 앙카라 월드컵까지 제패한 조명우는 개인 통산 5번째 월드컵 우승을 달성했다. 아시아 선수 최초 기록이다.

조명우는 경기 초반 야스퍼스에게 8대 21까지 끌려갔지만, 8이닝에서 하이런 20점을 기록하며 흐름을 뒤집었다. 이후 경기는 49대 49 동점까지 이어졌고, 공방 끝에 조명우가 먼저 결승 득점에 성공하며 50대 49 승리를 완성했다.

SOOP은 지난 8일부터 14일까지 튀르키예 앙카라에서 열린 이번 대회 전 경기를 생중계했다. 경기 다시보기와 하이라이트 영상은 SOOP 당구 페이지에서 제공된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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