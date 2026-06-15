'女 듀오' 자정, 장마 시즌송 '오늘처럼 비가 오면' 21일 발매

사진 = HNS HQ 제공

여성 보컬 듀오 자정(JA JUNG)이 여름과 어울리는 웰메이드 발라드 곡으로 돌아온다.

자정(최민정, 이자현)은 오는 21일 새 싱글 '오늘처럼 비가 오면'을 발매한다. 지난 4월 발매한 '눈부시게 빛나는 봄이야' 이후 2개월 만에 발표하는 신곡이다. 봄 감성에 이어 여름과 어울리는 시즌송이 예고됐다.

자정의 신곡은 장마철 특유의 감성을 담아낸 서정적인 멜로디와 섬세한 가사로, 비 오는 날의 풍경과 감정을 음악으로 풀어낸다. 빗소리와 어우러지는 듯한 편곡은 깊은 몰입감을 선사하며 두 멤버의 따뜻하고도 청량한 보컬이 곡의 매력을 극대화할 전망이다.

자정은 지난 2022년 데뷔한 이래로 다채로운 음악 활동을 전개하며 폭넓은 스펙트럼을 입증한 여성 보컬 듀오다. 지난해 HNS HQ에 전격 합류하며 '바람', '미친 소리' 리메이크 음원, '눈부시게 빛나는 봄이야', 이번 '오늘처럼 비가 오면'까지 행보를 이어가고 있다. 최민정의 청아한 음색과 이자현의 서정적인 보이스가 만들어내는 깊이 있는 하모니가 호평을 얻고 있다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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