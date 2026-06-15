BBQ, 패밀리와 지역사회 지원… 올해 치킨 1만 마리 기부

제너시스BBQ 그룹이 올해 들어 지역사회 나눔 활동을 통해 1만 마리가 넘는 치킨을 전달했다.

제너시스BBQ 그룹은 올해 1월부터 5월까지 ‘치킨대학 착한기부’, ‘패밀리와 함께하는 치킨릴레이’, ‘찾아가는 치킨릴레이’ 등 사회공헌 활동을 통해 총 1만 마리 이상의 치킨을 지역사회에 기부했다고 15일 밝혔다.

BBQ의 치킨 기부 활동은 치킨대학 교육 인프라를 활용한 ‘치킨대학 착한기부’, 본사와 패밀리인 가맹점주가 함께 참여하는 ‘패밀리와 함께하는 치킨릴레이’, 도움이 필요한 현장을 직접 찾아가는 ‘찾아가는 치킨릴레이’ 등으로 운영된다. 각 프로그램을 통해 아동·청소년, 어르신, 장애인, 국군 장병 등 지역사회 이웃들에게 치킨을 전달하고 있다.

‘치킨대학 착한기부’는 BBQ의 대표 사회공헌 활동이다. 치킨대학 교육 과정에 참여한 패밀리와 임직원이 직접 조리한 치킨을 지역사회에 전달하는 방식이다.

BBQ는 올해 1월부터 5월 말까지 대한적십자사 경기도지사를 통해 이천, 성남, 하남, 광주 등 경기 지역 취약계층에 치킨을 전달했다. 이천 성애원과 이천 엘리엘동산 등 지역 복지시설에도 기부를 이어갔다. 아동복지시설과 장애인 복지시설 등으로 지원 범위도 넓히고 있다.

치킨대학 착한기부는 교육 과정과 나눔을 연결한 조리 재능기부 활동으로 운영되고 있다. BBQ는 이를 본업과 사회적 책임을 결합한 ESG 경영 실천 사례로 보고 있다. 올해 3월에는 치킨대학이 지역사회 나눔 활동 공로를 인정받아 대한적십자사 경기도지사 ‘명예의 전당’에 승격됐다.

본사와 패밀리가 함께 참여하는 ‘패밀리와 함께하는 치킨릴레이’도 전국에서 진행되고 있다. BBQ는 5월 한 달간 패밀리와 함께 총 2000마리의 치킨을 전달했다. 서울, 경기, 강원, 충청, 전라, 경상권 등 전국 각지의 패밀리가 참여했다.

주요 기부처는 아동·청소년 보육시설, 종합사회복지관, 장애인·노인 복지시설, 지역아동센터, 청소년쉼터, 국군 장병 및 취약계층 가정 등이다.

패밀리와 함께하는 치킨릴레이는 본사가 신선육을 지원하고, 패밀리가 직접 조리한 뒤 지역사회에 전달하는 방식이다. 본사와 가맹점주가 함께 참여하는 상생형 사회공헌 활동이라는 점에서 의미가 있다.

현장을 직접 찾아가는 ‘찾아가는 치킨릴레이’도 이어지고 있다. BBQ는 어린이날, 어버이날, 스승의 날 등을 맞아 강원 정선 증산초등학교, 이천 성애원, 대한노인회 이천시지회, 한국글로벌셰프고등학교 등을 방문해 치킨을 전달했다.

찾아가는 치킨릴레이는 사연 접수를 통해 BBQ가 직접 현장을 방문하는 사회공헌 활동이다. BBQ는 이를 통해 지역사회 이웃들에게 응원과 나눔의 의미를 전하고 있다.

BBQ 관계자는 “올해도 치킨대학 착한기부, 패밀리와 함께하는 치킨릴레이, 찾아가는 치킨릴레이 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회 곳곳에 따뜻한 마음을 전하고 있다”며 “앞으로도 패밀리와 함께 도움이 필요한 곳을 지속적으로 살피고, 지역사회와 상생하는 기업으로서 나눔 활동을 확대해 나가겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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