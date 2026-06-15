혜리, 과감한 무대 의상도 찰떡 소화…반전 매력 발산 [스타★샷]

사진 = 혜리 SNS 계정

가수 겸 배우 혜리가 화려한 무대 스타일링으로 눈길을 끌었다.

혜리는 15일 혜리는 자신의 SNS에 별다른 설명없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 팬미팅 현장의 비하인드 모습이 담겼다. 대기실과 백스테이지를 배경으로 다양한 스타일링을 선보인 혜리는 무대 위와는 또 다른 매력을 발산했다. 특히 블랙 컬러 의상을 착용한 사진에서는 세련된 분위기와 독보적인 존재감이 돋보였다. 긴 헤어스타일과 포인트 메이크업이 어우러져 한층 성숙하면서도 강렬한 무드를 완성했다.

사진 = 혜리 SNS 계정

사진 = 혜리 SNS 계정

또 다른 사진에서는 카메라를 향해 자연스러운 포즈를 취하거나 여유로운 표정을 지으며 시선을 끌었다. 무대 안팎을 오가는 다채로운 매력은 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

한편 혜리는 올해 아시아 팬미팅 투어를 진행 중이다. 이번 투어는 지난 13일 서울 공연을 시작으로 오는 9월 5일 타이베이 공연까지 총 5개 도시에서 이어질 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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