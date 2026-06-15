넥써쓰, ‘스테이지’ 크리에이터 모집…간단한 아이디어로 AI 세계관 창작

▲넥써쓰 제공

넥써쓰가 AI 메타버스 플랫폼 ‘STAGE(스테이지)’를 통해 새로운 창작 경험 확대에 나선다. 단순 소비를 넘어 이용자가 직접 콘텐츠를 만들고 참여하는 구조를 목표로 한다.

넥써쓰(NEXUS)는 AI 메타버스 플랫폼 스테이지의 콘텐츠 제작에 참여할 크리에이터 모집을 시작한다고 15일 밝혔다.

스테이지는 단순히 하나의 AI 캐릭터와 대화를 나누는 기존 AI 챗 서비스에서 나아가, 여러 캐릭터와 공간, 관계, 사건이 서로 영향을 주며 하나의 세계관을 만들어가는 창작 플랫폼이다.

이용자는 완성된 콘텐츠를 감상하는 데 그치지 않고 직접 세계관 속에 참여해 이야기를 전개하는 경험을 할 수 있다.

창작 과정도 간소화했다. 배경 설정과 등장인물, 주요 사건 등 간단한 아이디어만 입력하면 AI가 캐릭터 성격과 대화 방식, 인물 간 관계, 공간별 이벤트 등을 자동으로 구성한다. 별도의 코딩 지식이나 복잡한 개발 과정 없이 누구나 자신만의 AI 기반 세계관을 제작할 수 있다.

넥써쓰는 크리에이터가 만든 세계관을 이용자들이 함께 경험하고 확장하는 개방형 생태계를 구축한다는 계획이다. 향후에는 팬덤 운영과 콘텐츠 유통을 지원하는 ‘스테이지 스토어(STAGE Store)’ 기능도 순차적으로 선보일 예정이다.

장현국 넥써쓰 대표는 “스테이지에서는 소설이나 영화 속 주인공, 게임 속 영웅이나 NPC, 혹은 완전히 새로운 존재까지 무엇이든 될 수 있다”며 “이용자가 직접 콘텐츠 세계 안으로 들어가 이야기를 경험하고, 선택과 반응에 따라 세계관이 계속 확장되는 새로운 창작 생태계를 만들어가겠다”고 말했다.

이어 “메타버스는 현실의 나를 닮은 작은 아바타에 머무는 공간이 아니다”며 “무엇이든 될 수 있다는 점이 메타버스의 진정한 의미”라고 강조했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]