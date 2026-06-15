'오징어 게임' 김주령, 프랑스 파리서 韓 문화대사 활약

배우 김주령이 한국 문화대사로 프랑스에 초청받아 한국 문화 예술의 가치의 위상을 높였다.

지난 4일부터 7일(프랑스 현지시간 기준) 김주령은 한불수교 140주년을 맞아 ‘제9회 Printemps Asiatique Paris’ 공식 홍보대사로 프랑스에 초청돼 현지를 빛냈다. ‘Printemps Asiatique Paris(프랭탕 아시아티크 파리)’는 아시아 예술을 주제로 매년 파리에서 열리는 국제 문화 예술 행사로, 유럽의 주요 갤러리와 문화기관이 참여하는 대표적인 아시아 아트 위크다.

평소 예술에 대한 깊은 관심과 조예를 지닌 것으로 알려진 김주령은 ‘제9회 Printemps Asiatique Paris’ 오프닝 리셉션에 참석해 한국을 대표하는 문화 예술계 인사들과 교류했다. 또한 현지 관계자 및 관람객들과의 만남을 통해 한국 문화 예술의 매력을 알리며 의미 있는 시간을 가졌다.

이어 김주령은 국립 기메 동양 박물관(Musée national des arts asiatiques – Guimet)에서 개최 중인 신라 특별전 ‘Silla: Gold and the Sacred – Royal Treasures of Korea(신라: 황금과 성스러움, 한국의 왕실 보물)’를 방문했다. 이번 전시는 2026년 한불수교 140주년 기념 프로젝트의 핵심 행사 중 하나로, 국립경주박물관과 공동 기획해 신라 문명을 집중 조명한다. 특히 유럽에서 최초로 개최되는 본격적인 신라 특별전이다.

홍보대사 자격으로 국립 기메 동양 박물관 갈라 이브닝 오프닝 연설에 나선 김주령은 “한불수교 140주년을 맞아 개최된 아시아 위크 파리가 아시아는 물론 한국의 예술과 문화를 더욱 널리 알리는 뜻깊은 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다. 이어 “예술과 문화가 시간과 국경을 넘어 사람들을 연결하고 서로를 이해하게 하는 힘이 있음을 다시금 느꼈다”는 소감을 전했다.

김주령은 영화, 드라마계를 넘나들며 다양한 작품 활동을 이어온 배우다. 2021년 넷플릭스 ‘오징어 게임’ 시즌1에서 한미녀 역으로 세계적인 주목을 받은 후 디즈니+ ‘카지노’ 시리즈와 tvN ‘눈물의 여왕’ 등을 통해 존재감을 굳혔다.

이외에도 최근 일본 닛테레 드라마 ‘열 번 찍어 안 넘어가는 나무 없다’에서 김경화 역으로 출연해 특유의 카리스마와 섬세한 감정 연기로 현지 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다. 차기작은 오는 7월 8일 개봉하는 영화 ‘하나 코리아’다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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