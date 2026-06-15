롯데월드 아쿠아리움, 핑구와 두 번째 만남… 마린룩 입고 돌아왔다

‘캡틴 핑구’가 롯데월드 아쿠아리움에 돌아왔다.

롯데월드 아쿠아리움은 오는 26일부터 8월 31일까지 67일간 여름 축제 ‘눗눗! 캡틴 핑구와 대항해’를 운영한다고 밝혔다.

이번 축제는 글로벌 인기 IP인 핑구와의 두번째 협업이다. 롯데월드 아쿠아리움은 지난해 여름 국내 아쿠아리움 최초로 핑구와 협업을 진행해 관람객들의 호응을 얻은 바 있다. 올해는 핑구 캐릭터에 청량한 마린룩 콘셉트를 더해 여름 분위기를 강화했다.

아쿠아리움 곳곳에는 핑구를 활용한 테마존이 조성된다. 정문 인근 웰컴존에서는 선장 복장을 한 2.5m 높이의 대형 핑구가 방문객을 맞는다. 스타트존인 수달존에는 핑구와 여동생 핑가가 출항을 준비하는 ‘핑구호’ 포토존과 어린이 관람객이 참여할 수 있는 ‘펭귄섬 길찾기 지도 놀이’ 공간이 마련된다.

전시는 주요 관람 동선 곳곳으로 이어진다. 카피바라 수조에는 카피바라를 마주한 핑구와 핑가 연출 테마존이 조성된다. 극지방존에는 핑구가 찾아 헤매던 ‘펭귄섬’이 등장한다. 이곳은 실제 펭귄 수조가 있는 공간으로, 핑구의 모티프가 된 펭귄을 가까이에서 관찰할 수 있다.

펭귄섬은 오로라와 별, 이글루, 섬에 정박한 핑구호 등 극지 감성을 담아 꾸며진다. 인증사진을 남기기 좋은 포토존은 물론 퍼즐 게임 공간도 마련해 체험 요소를 더했다.

주말과 공휴일에는 대형 핑구 캐릭터를 직접 만날 수 있는 이벤트도 열린다. 아쿠아리움 입구에서 진행되는 그리팅을 시작으로, 지하 2층 공간을 누비며 관람객과 인사하는 시간, 메인수조 앞 포토타임 등이 운영된다.

극지방존에서 진행되는 펭귄 생태설명회에도 핑구가 깜짝 등장한다. 관람객은 핑구와 함께 실제 펭귄을 바라보며 아쿠아리스트가 전하는 펭귄 생태 이야기를 들을 수 있다.

스탬프투어도 운영한다. 스탬프투어 티켓 패키지 구매 고객에게는 지도형 스탬프북이 제공된다. 관람객은 아쿠아리움 곳곳에서 스탬프를 모은 뒤 상품샵 ‘아쿠아샵’ 직원에게 인증하면 스페셜 리워드를 받을 수 있다. 해당 패키지는 아쿠아리움 공식 홈페이지와 현장에서 구매할 수 있으며, 스탬프북 단품은 현장에서 별도로 구매 가능하다.

콜라보를 기념한 굿즈와 식음 메뉴도 준비됐다. 굿즈는 마린룩 핑구·핑가 디자인의 금속 뱃지 2종, 랜덤 키캡 키링 3종, 스티커 등으로 구성됐다. 이 밖에도 다양한 핑구 상품을 아쿠아샵에서 만나볼 수 있다.

극지방존에는 뽑기 형태로 즐길 수 있는 가챠존도 마련된다. 랜덤 구성의 ‘펭귄 깃털 카드’와 핑구 스티커 세트를 만나볼 수 있다. 아쿠아리움 내 즉석사진 부스 ‘와우포토’에서는 핑구 컬래버 전용 프레임을 운영한다.

핑구 테마의 식음 메뉴도 선보인다. 쿠앤크 소프트 아이스크림과 프라페, 달고나 등 여름철 관람 중 가볍게 즐길 수 있는 디저트 메뉴를 마련했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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