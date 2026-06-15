하츠투하츠, 데뷔 첫 팝업스토어 오픈…‘Lemon Tang’ 발매 기념

에스엠엔터테인먼트 소속 그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 데뷔 후 첫 팝업스토어를 선보인다.

하츠투하츠는 오는 6월 23일부터 7월 1일까지 총 9일간 서울 영등포구 더현대 서울 B1 이벤트 플라자에서 두 번째 미니앨범 ‘Lemon Tang(레몬탱)’ 발매 기념 팝업스토어를 개최한다.

약 100평 규모로 조성되는 이번 팝업스토어는 하츠투하츠의 상큼하고 청량한 매력을 담은 조형물과 포토존으로 꾸며진다. 새 앨범의 메인 테마인 ‘레몬 태양’을 물리치는 게임 등 다채로운 콘텐츠와 함께 멤버들이 직접 녹음한 웰컴 메시지도 만나볼 수 있다.

특별한 기획 상품(MD)도 준비됐다. 신보 콘셉트에 맞춰 레몬 버전으로 재탄생한 하츠투하츠의 캐릭터 인형 ‘하뀨하’를 비롯해 여름 계절감에 어울리는 티셔츠, 비즈 팔찌, 우양산 등 실용적인 상품들이 마련된다.

이번 팝업스토어는 온라인 사전 예약과 현장 예약 제도로 운영된다. 특히 매일 1회차는 공식 팬클럽 ‘S2U(하츄)’ 멤버십 회원 전용 회차로 진행될 예정이다. 팝업스토어와 관련한 상세한 내용은 추후 하츠투하츠 공식 SNS 및 팝업스토어 전용 계정에서 확인할 수 있다.

한편, 하츠투하츠는 팝업스토어 오픈 전날인 6월 22일 두 번째 미니앨범 ‘Lemon Tang’을 발표하고 본격적인 컴백 활동에 나선다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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