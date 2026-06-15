엄기준, 연극 '아트' 성료… 세련된 ‘세르주’로 무대 압도

배우 엄기준이 관객들의 호평 속에 연극 ‘아트’를 성공적으로 마무리했다.

엄기준은 지난 14일 연극 ‘아트’의 마지막 공연을 성료하며 약 3개월간의 여정을 마쳤다. 연극 ‘아트’는 오랜 시간 이어진 세 남자의 우정이 한 점의 그림을 계기로 균열을 맞는 과정을 유쾌하게 풀어낸 블랙코미디 작품이다.

극 중 엄기준은 예술에 관심이 많은 세련된 피부과 의사 ‘세르주’ 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 세르주는 작품의 발단이 되는 하얀 캔버스 그림을 구입하며 갈등의 불씨를 지피는 인물이다. 엄기준은 그림을 둘러싸고 친구들과 대립하는 세르주의 복합적인 심리를 섬세하게 표현하며 극의 중심을 이끌었다. 그는 순간마다 변화하는 감정선을 밀도 있게 그려내며 긴장감과 유머를 자유롭게 오가는 연기를 선보였다.

특히 2018년과 2020년, 2024년에 이어 다시 세르주 역으로 무대에 오른 엄기준은 한층 깊어진 캐릭터 해석과 안정적인 연기력으로 관객들을 사로잡았다. 축적된 경험에서 비롯된 감정 표현과 동료 배우들과의 호흡은 캐릭터의 완성도를 높이며 무대 위 존재감을 더욱 빛나게 했다.

공연을 관람한 관객들은 “역시 엄기준이 엄기준 했다”, “세르주 그 자체였다”, “웃음과 긴장감을 자유롭게 오가는 연기가 압권이었다” 등의 반응을 보이며 호평을 쏟아냈다.

마지막 공연을 마친 엄기준은 “이 작품은 저에게 단순히 한 편의 공연 이상의 의미를 가진 작품이었다. 준비하는 과정부터 마지막 공연까지 많은 고민과 성장의 시간을 함께했고, 그만큼 깊은 애정을 갖게 됐다”라며 “매회 객석에서 보내주신 응원과 눈빛 덕분에 끝까지 힘을 낼 수 있었다. 좋은 사람들과 좋은 작품을 함께할 수 있었던 것만으로도 큰 행운이었다고 생각한다. 이제 무대에서는 떠나보내야 하지만, 이 작품을 통해 얻은 배움과 추억은 오래도록 제 안에 남을 것 같다”며 감사 인사를 전했다.

한편 연극 ‘아트’를 끝마친 엄기준은 쉼 없는 활약을 이어가고 있다. 현재 뮤지컬 ‘그날들’에서 ‘정학’ 역으로 관객들과 만나고 있으며, 해당 공연은 오는 8월 23일까지 디큐브 링크아트센터에서 진행된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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