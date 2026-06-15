CJ제일제당, 천안에 육상양식 김 시설 착공… 사계절 비비고 김 만든다

CJ제일제당이 육상양식 김 상용화에 속도를 낸다.

CJ제일제당은 오는 8월 충남 천안 지역에 ‘육상양식 김 상업화 시설’을 착공한다고 15일 밝혔다. 시설은 내년 상반기 완공을 목표로 한다. 이곳에서 생산된 김은 ‘비비고 김’ 제품으로 국내외 소비자를 만날 예정이다.

CJ제일제당은 2018년부터 국내 식품업계 최초로 김 육상양식 기술 개발에 나섰다. 이후 2021년 3톤 수조 배양에 성공했고, 2022년에는 육상양식에 적합한 전용 품종을 확보했다. 연구개발 과정을 거쳐 이번에 상용화 단계에 진입하게 됐다.

이번 상업화 시설은 다수의 수조와 배양 설비 등으로 구성된다. 경기도 수원 CJ블로썸파크 랩 파일럿 연구 결과와 CJ제일제당의 생산·인프라 역량을 결합해 김 사업 확대를 위한 핵심 거점으로 활용된다.

CJ제일제당은 이 시설을 기반으로 육상양식 김의 대량 상업화에 나선다는 계획이다. 국내 최초이자 유일한 육상양식 김 전용 품종을 비롯해 김의 전체 생애주기를 제어하는 기술, 전용 배지, 종합 품질관리 기술 등을 적용한다.

시설이 본격 가동되면 겨울철 중심으로 수확되던 김을 사계절 안정적으로 생산할 수 있게 된다. 정밀하게 통제된 환경에서 재배되는 만큼 균일한 품질과 차별화된 맛, 풍미를 확보할 수 있을 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

최근 해수 온도 상승 등 기후변화 영향으로 기존 해상양식의 생산 변동성은 커지고 있다. 반면 글로벌 시장에서는 K-김 인기가 높아지며 수요가 확대되는 추세다. CJ제일제당은 육상양식 상업화 시설을 통해 안정적인 글로벌 공급망을 구축하고 지속가능한 미래 먹거리 시장을 선점한다는 방침이다.

CJ제일제당은 그동안 김 육상양식 관련 연구개발 노하우를 축적해왔다. 육상 재배 환경에 최적화된 전용 품종을 자체 개발했으며, 올해 상반기 특허 등록도 마쳤다. 해당 품종은 기존 해상양식 품종보다 생산성과 효율성, 온도 적응성이 뛰어난 것이 강점이다.

배양부터 품질관리까지 전 과정을 육상에서 제어하는 기술도 확보했다. 성장 촉진과 맛 품질을 높이는 전용 배지를 개발해 생산 효율성을 높였고, 중금속 축적 방지와 폐기물 저감, 공정 단축 관련 기술도 함께 마련했다.

상업화 시설 착공에 앞서 품질과 맛을 검증하는 자리도 가졌다. 지난 4월 말 서울 강남구에서 열린 유망 한식 셰프 프로젝트 ‘퀴진케이’ 팝업 레스토랑에서는 CJ 육상양식 김을 활용한 메뉴가 선보였다. 당시 오닐팀은 ‘김 튀일 한우타르타르’, ‘김에 무친 광어회와 김 장아찌’, ‘김 국’, ‘김 가루 아이스크림’ 등 육상양식 김의 풍미를 살린 요리를 소개했다.

CJ제일제당은 지자체, 어민과 협력해 지역 상생형 양식 모델도 구축할 계획이다.

아담 리차도네 CJ제일제당 R&D 최고기술책임자(CTO)는 “이번 시설은 10여 년간 축적해 온 육상양식 기술을 산업화 현장에 적용하는 핵심 시험대이자 K-푸드의 지속가능한 미래를 여는 전초기지가 될 것”이라며 “상업화에 더욱 속도를 내 국내외 소비자들이 사계절 맛있고 신선한 비비고 김을 즐길 수 있도록 할 계획”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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