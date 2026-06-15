이수지, ‘오션밤 여신’됐다... 오션월드 개장 20주년 홍보모델 발탁

소노인터내셔널이 운영하는 워터파크 오션월드가 개장 20주년을 맞아 개그우먼 이수지를 홍보 모델로 발탁했다.

소노인터내셔널은 오션월드 개장 20주년을 기념해 이수지와 함께 비발디파크의 사계절 매력을 알리는 연간 브랜드 캠페인을 진행한다고 15일 밝혔다.

오션월드는 2006년 7월 5일 처음 문을 열었다. 고대 이집트와 사막 속 오아시스를 모티브로 조성됐다. 전체 면적은 12만6645㎡로 축구장 약 14배 규모다. 실내 아쿠아존을 비롯해 야외 익스트림존, 다이나믹존, 메가슬라이드존 등을 갖춰 여름철 물놀이뿐 아니라 사계절 레저 공간으로 운영되고 있다. 국내 최초 워터파크 내 숙박시설인 ‘오션월드 빌리지’도 갖췄다.

오션월드는 20주년 캠페인을 이끌 홍보 모델로 이수지를 선정했다. 회사 측은 “이수지는 대중적인 인지도와 밝고 유쾌한 이미지, 다양한 캐릭터를 소화하는 능력을 갖춘 인물로, 오션월드가 지향하는 축제 분위기와 잘 맞아 발탁하게 됐다”고 밝혔다.

이날 소노호텔앤리조트 공식 유튜브 채널에는 이수지가 출연한 브랜드 필름도 공개됐다. 영상에서 이수지는 ‘오션밤 여신’으로 변신해 여름을 즐기는 방법을 특유의 에너지로 풀어냈다. 영상에 삽입된 CM송은 이수지가 직접 녹음에 참여했다.

브랜드 필름에는 오션월드의 대표 어트랙션과 함께 가족, 친구, 연인이 물놀이를 즐기며 추억을 만드는 장면이 담겼다. 이번 캠페인은 여름 시즌 오션월드 홍보에 그치지 않고 겨울 스키·보드 시즌까지 이어지는 연간 캠페인으로 운영된다. 소노인터내셔널은 이를 통해 사계절 레저를 즐길 수 있는 비발디파크의 장점을 알린다는 계획이다.

소노인터내셔널 관계자는 “오션월드 개장 20주년을 맞아 대중에게 긍정적인 에너지를 전하는 개그우먼 이수지 씨와 특별한 연간 캠페인을 기획하게 됐다”며 “올여름 활기찬 에너지가 가득한 오션월드에서 무더위를 시원하게 날리시길 바란다”고 말했다.

한편 오션월드는 오는 8월까지 이용할 수 있는 ‘오션월드 세트권’을 한정 판매 중이다. 세트권은 오션월드 종일권 2매·3매·4매권 중 선택해 구매할 수 있다. 실외 락커 이용과 카바나 20% 할인권 1매가 포함된다. 판매 기간은 오는 21일까지이며, 이용 기간은 지난 9일부터 8월 31일까지다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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