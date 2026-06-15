“감사한 마음 담아”… 롯데칠성음료, 국가유공자 1620명에 생수 정기 지원

롯데칠성음료가 국가유공자를 위한 생수 정기배송 지원 사업을 이어가며 보훈문화 확산에 동참한다.

롯데칠성음료는 국가보훈부 서울지방보훈청과 함께 이달부터 오는 10월까지 5개월간 국가유공자 1620명을 대상으로 생수 정기배송 지원 사업을 진행한다고 밝혔다.

이번 사업은 국가를 위해 헌신한 국가유공자들에게 감사와 존경의 뜻을 전하고, 일상생활에 실질적인 도움을 제공하기 위해 마련됐다. 지원 대상 가정에는 매월 1회 ‘아이시스 1.0L’ 페트병 12개가 전달된다.

롯데칠성음료는 2020년부터 국가유공자 생수 지원 사업을 지속해오고 있다. 올해까지 총 7회에 걸쳐 약 1만2000명의 국가유공자에게 생수를 지원하며 국가유공자 예우와 보훈문화 확산을 위한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.

현충일을 맞은 후원 활동도 진행했다. 롯데칠성음료는 지난 6일 제71회 현충일을 맞아 국립서울현충원을 찾은 참배객들을 위해 ‘아이시스 500ml’ 페트병 5000개를 후원했다.

후원 생수는 서울지방보훈청 관내 보훈단체인 대한민국전몰군경유족회 서울시지부가 주관한 생수 나눔 봉사를 통해 현충원 참배객들에게 전달됐다. 롯데칠성음료는 시민들이 보다 편안하게 참배할 수 있도록 지원하는 동시에 호국영령의 희생정신과 보훈의 의미를 되새기는 데 힘을 보탰다.

롯데칠성음료 관계자는 “순국선열과 호국영령들의 숭고한 희생정신을 기리고 국가유공자분들께 감사의 마음을 전하고자 생수 지원 사업과 현충일 생수 후원을 마련했다”며 “앞으로도 국가유공자 예우와 보훈문화 확산에 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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