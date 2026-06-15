‘2026 프랑스 K-박람회’ 16일 개최…태민·하츠투하츠·NCT위시 등 K-팝 콘서트

2026 프랑스 K-박람회

한국과 프랑스 수교 140주년을 맞아 K-팝 등 각종 K-컬처가 프랑스 현지 시민을 만난다. K-컬처 체험관과 수출 상담회, K-팝 콘서트 등 다채로운 프로그램이 운영된다.

문화체육관광부와 농림축산식품부, 해양수산부, 보건복지부는 한국콘텐츠진흥원 등 관계기관과 함께 오는 16일부터 19일까지 프랑스 파리에서 ‘2026 프랑스 K-박람회(K-EXPO FRANCE 2026)’를 개최한다고 15일 밝혔다.

콘텐츠와 음식, 미용(뷰티), 패션, 관광 등 K-컬처 기업의 동반 해외 진출을 지원하기 위해 K-팝 콘서트와 산업 전시·체험, 기업 수출 상담을 망라해 개최하는 종합 박람회다.



16∼18일 파리의 대표적 국제행사 시설인 팔레 데 콩그레에서는 다양한 분야의 기관·기업이 참여한 소비자 전시를 마련해 K-컬처의 현재와 미래를 보여준다. 넷플릭스는 ‘케이팝 데몬 헌터스’, ‘오징어게임’, ‘흑백요리사’ 등 넷플릭스 인기 콘텐츠를 제품 판매·홍보 등에 활용한 12개 기업·기관과 공동관을 운영한다.

또 한강 라면과 비건 김치 등을 시식할 수 있는 편의점 형태의 K-푸드 체험관, 김스낵 등 한국 수산식품 홍보·체험관, 프랑스에서 한국어를 배우는 세종학당 수강생이 참여하는 홍보관, K-화장품 체험관, 농심 브랜드관, K-북 전시관도 프랑스 현지 관람객과 만난다.

한국의 최신 인공지능·실감형 콘텐츠 기술도 집중 조명한다. CJ ENM과 11개 신기술 콘텐츠 기업이 참여한 인공지능 영화·애니메이션 체험관, 실감형 증강현실 도서 콘텐츠 전시, 루이뷔통 등 프랑스 고급 패션 브랜드와 한국의 고급 공예 브랜드를 실감형 영상으로 시연하는 디지털 전시가 마련된다.



이 외에도 K-수산 식품을 주제로 한 요리쇼, 배우 류수영의 한식을 주제로 한 이야기 프로그램, 한국식 피부 관리법 시연, 한국 작가 초청 강연, K-팝 댄스 랜덤 플레이 등 부대행사와 총 46개사가 참여하는 수출 상담회도 진행한다.

17일에는 태민, 몬스타엑스, 하츠투하츠, 엔씨티위시, 스텔라장, 82메이저 등 프랑스에서 인기 있는 K-팝 가수들이 대거 출연하는 K-팝 콘서트가 열린다. 한국과 프랑스의 ‘동행, 낭만, 감사’를 주제로 한-불 수교 140주년을 기념하는 대표행사로 마련했다.

양국 문화 장관이 참여하는 수교 기념식을 시작으로 K-팝 가수들은 한국이 사랑하는 프랑스 노래, 프랑스가 사랑하는 한국 노래 등 양국의 우정과 문화교류를 주제로 공연을 펼친다.



최휘영 문체부 장관은 이번 박람회를 계기로 프랑스 파리를 찾아 행사 현장을 점검하고, 프랑스 문화부 장관 및 주요 문화예술기관장을 만나 양국 현안을 논의한다.

최 장관은 “한국과 문화교류의 역사를 140년간 이어온 프랑스에 새롭고 다양한 매력의 ‘케이-컬처’를 부처 합동으로 소개하게 되어 의미가 깊다”며 “올해 9월 한국과 프랑스가 공동으로 개최하는 영화·영상 정상회담 ‘뤼미에르 서밋’을 통해 양국의 협력이 더욱 깊어지고 확대되기를 기대한다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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