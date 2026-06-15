이준영, 7월 21일 입대…“건강하고 저답게 다녀오겠다” [전문]

배우 이준영. [사진=뉴시스]

배우 이준영이 오는 7월 입대한다.

이준영은 지난 14일 자신의 SNS 계정에 자필 편지를 올리며 “오는 7월 21일 입대한다”고 직접 군 입대 소식을 밝혔다.

그는 “어디서부터 이야기를 시작해야 할지 몇 달째 고민하고 또 고민하다가 이렇게 직접 글을 쓰게 됐다. 벌써 10번째 고쳐 쓰고 있는 중”이라며 “기사를 통해 소식을 전해드리는 것보다 제가 직접 말씀드리는 것이 좋을 것 같아 이렇게 글을 남기게 됐다. 제 입으로 이런 소식을 전하게 될 줄은 몰랐다”고 이같이 밝혔다.

이준영은 “입대 날짜를 알기 전까진 ‘뭐 별거 있나. 그냥 가는 거지’ 생각하며 지내왔는데 막상 날짜를 받아두고 나니 생각이 많아지더라. 이 소식을 어떻게 전해드려야 할 지에 대해서도 참 많이 고민했다”고 덧붙였다.

이어 “이렇게 한 글자 한 글자 적어 내려가고 있으니 그래도 마음이 조금은 가벼워지는 것 같다. 건강하게 그리고 저답게 잘 다녀오겠다”고 말했다.

끝으로 “다시 인사드리는 날까지 모두 건강하시고, 각자의 자리에서 행복하고 의미 있는 시간들을 보내시길 진심으로 소망한다. 늘 아껴주시고 응원해 주셔서 감사하다”고 인사를 건넸다.

지난 2014년 그룹 유키스로 데뷔한 이준영은 이후 배우로 전향해 스크린과 브라운관을 넘나들며 활발한 활동을 펼치고 있다. 넷플릭스 시리즈 ‘D.P.’, ‘마스크걸’, ‘약한영웅 Class 2’, ‘폭싹 속았수다’ 등에서 활약했다.

현재는 인기리에 방영 중인 JTBC 드라마 ‘신입사원 강회장’ 주연 배우로서 드라마 흥행을 이끌고 있다.

◆다음은 이준영 SNS 글 전문이다.

안녕하세요. 이준영입니다. 어디서부터 이야기를 시작해야 할지 몇 달째 고민하고 또 고민하다가 이렇게 직접 글을 쓰게 되었습니다. 벌써 10번째 고쳐 쓰고 있는 중이네요. 하하하 ! 지금쯤이면 신입사원 강회장 6화를 보시고 주무실 준비를 하고 계시겠죠? 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다. 음... 기사를 통해 소식을 전해드리는 것보다 제가 직접 말씀드리는 것이 좋을 것 같아 이렇게 글을 남기게 되었습니다. 제 입으로 이런 소식을 전하게 될 줄은 몰랐는데요. 예 ! 저는 오는 7월 21일에 입대합니다. 입대 날짜를 알기 전까지는 "뭐, 별거 있나. 그냥 가는 거지!"라고 생각하며 지내왔는데, 막상 날짜를 받아두고 나니 오랜만에 생각이 많아지더군요. 선생님들께 이 소식을 어떻게 먼저 전해드려야 할지에 대해서도 참 많이 고민했습니다. 이렇게 한 글자 한 글자 적어 내려가고 있으니 그래도 마음이 조금은 가벼워지는 것 같네요. 건강하게, 그리고 저답게 잘 다녀오겠습니다. 다시 인사드리는 날까지 모두 건강하시고, 각자의 자리에서 행복하고 의미 있는 시간들을 보내시길 진심으로 소망합니다. 늘 아껴주시고 응원해 주셔서 감사합니다. 긴 글 읽어 주셔서 감사합니다. 메리 크리스마스 앤드 해피 뉴 이어 X 2

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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