[월드컵 이슈] 韓 유튜버에 인종차별 행위…멕시코 남성, 논란 확산에 사과 “진심으로 후회”

사진=이노냥 SNS 캡처

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 경기장에서 멕시코 남성이 한국인 여성 유튜버를 상대로 인종차별성 행동을 한 사실이 밝혀진 가운데, 해당 남성이 전 세계에서 비판이 쏟아지자 결국 고개를 숙였다.

울리세스 페르난도 베르날 미라몬테스라는 남성은 14일 SNS를 통해 “(한국의) 해당 유튜버를 비롯해 모두에게 사과하고 싶다. 공개적으로 사과를 표현하는 게 중요하다고 생각한다”며 “이 상황이 벌어진 모든 것에 진심으로 후회하고 있다”고 털어놨다.

그는 “무슨 일이 일어났는지 생각했고, 이 순간에 내가 어떤 책임을 져야 하는지 이해했다”고 덧붙였다.

논란은 지난 12일 구독자 660만명을 보유한 유튜버 이노냥이 체코전 응원 영상을 게재하면서 불거졌다. 공개된 영상에는 이노냥이 관중석에서 셀프카메라를 촬영하던 도중 뒤쪽에 앉아 있던 한 남성이 카메라를 향해 양손 검지를 눈가에 대고 눈을 옆으로 찢는 동작을 취한 모습이 담겼다.

이는 슬랜트아이(slant-eye)로 불리는 동양인 비하 동작이다. 동양인의 작은 눈을 비하하는 대표적인 인종차별 행위로 여겨진다.

해당 영상은 SNS를 통해 빠르게 확산됐고, 멕시코 매체 폴리티코, 인포배, 라 실라 로타 등은 해당 남성의 행위에 대해 비판했다. 서경덕 성신여대 교수도 “국적과 인종을 넘어 지구촌이 하나되는 월드컵 현장에서 이런 일이 발생하는 건 있을 수 없는 일이다. 관중의 외모를 공개적으로 조롱한 수치스러운 행위”라고 지적했다.

멕시코 현지 누리꾼들 사이에서는 해당 남성의 신원을 확인하려는 움직임도 나타났다. 특히 미라몬테스는 현재 멕시코 할리스코주(州)의 지형·측량·지적공학회기술자협회(CITGEJ) 회장을 맡고 있어 논란은 더 커졌다. 해당 사건이 걷잡을 수 없이 커지자, CITGEJ는 그를 회장직에서 해임하기로 결정했다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]