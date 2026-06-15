‘강소휘·나현수 26점 합작’ 女배구, 대만 완파… AVC컵 전승 우승

사진=신화/뉴시스

한국 여자배구가 7전 전승 속 우승의 기쁨을 누렸다.

차상현 감독이 이끄는 한국 여자배구 대표팀(세계랭킹 31위)은 14일 필리핀 남일로코스주 캔돈시티에서 열린 2026 아시아배구연맹(AVC)컵 여자부 결승에서 대만(34위)을 세트 점수 3-0(25-19 25-19 25-22)으로 꺾었다.

AVC컵은 같은 기간 열린 국제배구연맹(FIVB) 발리볼네이션스리그(VNL)에 출전하지 않는 팀이 출전하는 대회다. 일본(4위)과 중국(6위), 태국(23위) 등이 VNL에 참가했지만, 한국은 지난해 최하위 부진에 그치며 강등돼 이번 AVC컵에 출전했다.

조별리그부터 이어진 상승세를 결승까지 이어갔다. A조에서 5전 전승으로 준결승에 오른 한국은 이번 대회 또 다른 우승후보 베트남(29위)을 3-0으로 제압한 데 이어 결승서도 한 세트도 내주지 않았다. 특히 대만 상대론 조별리그 당시 접전 끝 3-2로 이겼고, 재차 맞붙어 한층 불붙은 기세를 보여줬다.

이날 강소휘(한국도로공사)가 14점, 나현수(현대건설)가 12점을 올리며 26점을 합작했다. 정윤주(흥국생명)도 10점을 보태며 힘을 실었다. 이로써 한국은 7전 전승으로 이번 대회를 마무리했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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