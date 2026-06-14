[로드 투 MSI] ‘룰러’ 박재혁 “‘페이즈’ 확실히 잘해, 상대하기 어려웠다”

젠지 유상욱 감독과 '룰러' 박재혁이 아쉬운 경기 소감을 전했다.

젠지는 14일 오후 원주DB프로미아레나에서 열린 미드 시즌 인비테이셔널(MSI) 대표 선발전 '로드 투 MSI 2026' 파이널 라운드에서 T1에게 패하며 MSI 진출을 이루지 못했다.

경기 후 기자회견에서 유 감독은 "중요한 장면에서 좋지 않은 모습이 있었다"며 "상대팀보다 밴픽도 그렇고 부족한 면이 있었다"고 분석했다.

감독은 준비했던 밴픽 핵심에 대해 "상체에서의 주도권을 얻으려고 했다"고 설명했지만 결과적으로 아쉬운 경기력을 보였다.

룰러 박재혁도 "유리한 부분이 있었는데 잘 살리지 못했다"고 씁쓸해했다. 이어 접전을 펼쳤던 상대팀 페이즈에 대해선 "확실히 잘 하더라. 상대하기 어려웠다"고 말했다.

2024년과 2025년 MSI 정상에 오르며 2년 연속 우승 트로피를 들어 올렸던 막강한 팀이었지만 올해는 기량을 떨치지 못하게 됐다.

쉬는 동안 젠지는 나머지 정규 시즌 3~4라운드를 준비할 계획이다.

유 감독은 "재정비해서 남은 시즌에서 이길 수 있도록 하겠다"고, 룰러 박재혁은 "정규시즌 1~2라운드도 쉽지 않았는데 계속해서 집중하다 보니 괜찮았던 거 같다"며 "오늘 져서 쉬는 시간 생겼는데, 쉬면서 EWC도 잘 준비하겠다"고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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