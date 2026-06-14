‘평창 패배 설욕’ 더욱 단단해진 김민재, 보은서 통산 20번째 장사 등극

사진=대한씨름협회 제공

김민재(영암군민속씨름단)가 개인 통산 20번째 꽃가마에 올랐다.

김민재는 14일 충북 보은군 보은국민체육센터에서 열린 ‘위더스제약 2026 보은단오장사씨름대회’ 백두장사(140㎏ 이하) 결정전에서 서남근(수원특례시청)을 3-0으로 제압했다. 더불어 백두장사 17회와 천하장사 3회를 더해 개인 통산 20번째 장사 타이틀을 품는 데 성공했다.

정상으로 향하는 길은 순탄치만은 않았다. 8강에서 장성연(제주특별자치도청)을 2-0으로 꺾은 김민재는 준결승에서 장성우(MG새마을금고씨름단)와 접전을 벌였다. 지난 평창대회에서 자신에게 패배를 안겼던 상대였지만, 이번에는 2-1로 승리하며 설욕에 성공했다.

결승서도 기세를 이어갔다. 첫판에서 잡채기로 서남근을 쓰러뜨린 김민재는 두 번째 판에서도 밀어치기를 성공해 승기를 잡았다. 이어 세 번째 판을 들배지기로 마무리하며 단 한 판도 내주지 않고 우승을 확정했다.

사진=대한씨름협회 제공

김민재는 경기 후 “평창대회에서 장성우 선수에게 패한 경험이 오히려 나를 더 단단하게 만든 계기가 됐다”며 “멘털이 흔들릴 때마다 ‘나는 할 수 있다. 재밌겠다. 설렌다’는 말을 되새기며 경기에 임하고 있다”고 말했다.

그러면서 “항상 이길 수 있는 선수가 되기 위해 초심을 잃지 않고 꾸준히 노력하겠다”며 “늘 응원해주시는 팬들께 감사드린다”고 덧붙였다.

한편 김진(증평군청)과 장성우가 이 대회 공동 3위에 올랐다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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