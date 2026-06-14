FT아일랜드 이홍기·먼데이 키즈 이진성, ‘눈물이 더 가까운 사람’ 리메이크

그룹 FT아일랜드의 이홍기와 먼데이 키즈 이진성이 듀엣으로 호흡을 맞춘다.

이홍기와 이진성은 오늘(14일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 지난 2007년 발매된 FT아일랜드의 스페셜 앨범 ‘The Refreshment(더 리프레시먼트)’의 수록곡 ‘눈물이 더 가까운 사람’ 리메이크 음원을 발매한다.

이번 컬래버레이션은 먼데이 키즈가 진행 중인 유튜브 콘텐츠 ‘먼키의 발자국’ 시즌2를 통해 성사됐다. 당시 게스트로 출연한 이홍기가 이진성과 함께 해당 곡을 듀엣으로 선보였고, 두 사람의 보컬 호흡과 깊이 있는 감정 표현이 시청자들의 열렬한 반응을 이끌어냈다. 이후 정식 음원 발매 요청이 이어지면서, 콘텐츠 기반 음원 프로젝트 ‘먼키의 발자국 Vol.3’의 주인공으로 최종 발매가 확정됐다.

새롭게 재탄생한 ‘눈물이 더 가까운 사람 (2026)’은 이별의 아픔과 그리움을 담아낸 록 발라드 장르의 곡이다. 이번 버전에서는 이홍기의 폭발적인 보컬과 이진성의 호소력 짙은 감성이 어우러져 원곡과는 또 다른 매력을 전하며, 리스너들에게 진한 여운을 선사할 것으로 기대를 모은다.

한편, 이홍기는 FT아일랜드로서 활발한 글로벌 활동을 이어간다. 최근 서울 KBS아레나에서 2026 FTISLAND TOUR 0 — XIX — III ‘FaTe’의 막을 올린 FT아일랜드는 오는 13일 마카오를 시작으로 타이베이, 싱가포르, 홍콩, 쿠알라룸푸르, 방콕, 나고야, 고베, 도쿄에서 공연을 개최하고 현지 팬들을 만날 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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